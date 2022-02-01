قائد الثورة الاسلامية يزور مرقد الامام الخميني (رض)

وزار قائد الثورة الإسلامية أضرحة شهداء السابع من تير (28 حزيران /يونيو 1981) وباقي الشهداء في مقبرة «جنة الزهراء» و أهدى لأرواحهم الطيبة ثواب سورة الفاتحة سائلاً لهم من المولى القدير علوّ الدرجات.

زار قائد الثورة الاسلامية آية الله العظمى الامام السيد علي الخامنئي، صباح يوم أمس الاثنين، مرقد الامام الخميني (رض) مفجر الثورة الاسلامية,

وزار قائد الثورة الإسلامية أضرحة شهداء السابع من تير (28 حزيران /يونيو 1981) وباقي الشهداء في مقبرة «جنة الزهراء» و أهدى لأرواحهم الطيبة ثواب سورة الفاتحة سائلاً لهم من المولى القدير علوّ الدرجات.

وتأتي هذه الزيارة بمناسبة بدء احتفالات الذكرى الثالثة والاربعين لانتصار الثورة الاسلامية في ايران (عشرة الفجر) وذكرى العودة التاريخية للامام الخميني (رض) الى ارض البلاد بعد خمسة عشر عاما قضاها في المنفى ومن ثم سقوط النظام الملكي البائد بعد عشرة ايام على وصول الامام (رض).