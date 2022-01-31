مساعد رئيس الجمهورية: التنمية القروية اولوية رئيسية للحكومة

كما اكد ضرورة التخطيط لحل مشاكل الطرق والجسور وتهرؤ شبكة المياه والكهرباء لهذه المناطق.

اعتبر مساعد رئيس الجمهورية لشؤون التنمية القروية والمناطق الاقل نموا والقبائل الرحل امير حسين مدني، التنمية القروية اولوية رئيسية للحكومة.

وقال مدني في تصريحه الجمعة خلال اجتماع المجلس الاداري لمدينة فومن التابعة لمحافظة كيلان شمال ايران: ان مراجعة مشروع "هادي" للقرى والارياف من شانها حل مشاكل المناطق القروية فضلا عن تحقيق التنمية لها.

واعتبر الزيارات من قبل المسؤولين لهذه المناطق من شانها الارتباط بصورة مباشرة مع المواطنين وادراك مشاكلهم وقضاياهم بصورة افضل والمبادرة لمعالجتها، مؤكدا ضرورة التنسيق بين دوائر الدولة المختلفة لحل مشاكل القرويين.

كما اكد ضرورة التخطيط لحل مشاكل الطرق والجسور وتهرؤ شبكة المياه والكهرباء لهذه المناطق.