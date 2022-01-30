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دعوة لمشاركة في مظاهرة بالقدس غدًا الأحد تضامنًا مع النقب

أصدرت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في الداخل الفلسطينيّ المُحتّل اليوم السبت بيانًا دعت فيه إلى أوسع مشاركة في المظاهرة قطرية التي ستجري يوم غدٍ الأحد الساعة السابعة 10:30 صباحًا، قبالة مكتب رئيس الحكومة الإسرائيليّة، نفتالي بينيت في القدس، تضامنًا مع أهالي النقب.
رمز الخبر: ۶۲۳۴۱
تأريخ النشر: 29 January 2022

وشدّدّ البيان، على أنّ المظاهرة تجري بدعوة من لجنة المتابعة العليا، واللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، ولجنة التوجيه لعليا لعرب النقب.

ومضى البيان قائلاً : ”تجري استعدادات واسعة في مختلف المناطق، للمشاركة في المظاهرة، وقد وضع طاقم سكرتيري مركبات لجنة المتابعة في اجتماعه مساء يوم الأربعاء، الترتيبات وتقسيم المهام، لضمان حافلات نقل تظاهرين، وأيضا ترتيبات لمظاهرة. وتوجه الطاقم إلى كافة اللجان المحلية والأحزاب والسلطات المحلية العربية، للمشاركة في التجنيد، وضمان حافلات لنقل المشاركة”، على حدّ تعبيره.

 

وتأتي هذه المظاهرة، أوضح بيان المتابعة العليا لفلسطينيي الداخل، ضمن سلسلة خطوات كفاحية، أقرتها لجنة المتابعة في اجتماعها الطارئ الذي عقدته يوم السبت الماضي في النقب، بالتنسيق مع لجنة التوجيه العليا، واللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية.

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