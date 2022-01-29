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الشيخ ياسين: الاملاءات الخارجية تضغط على لبنان وتسعى لحرمانه من حقوقه

اكد رئيس لقاء علماء صور ومنطقتها الشيخ علي ياسين العاملي، ان الاملاءات الخارجية تضغط على لبنان وتسعى لحرمانه من حقوقه.
رمز الخبر: ۶۲۳۱۳
تأريخ النشر: 28 January 2022

وتمنى رئيس لقاء علماء صور ومنطقتها أن "تثمر التحركات الجارية في الساحة السياسية اللبنانية بما يعجل بداية وضع حلول للأزمات المعيشية التي يعيشها المواطنون، التي بات مؤكدا انها بسبب الفساد وعدم المسؤولية والمحاصصة والتبعية للمشروع الصهيوامريكي والتي ميزت السياسة اللبنانية منذ ثلاثين عاما وحتى اليوم".
وتابع الشيخ ياسين في خطبة الجمعة في مسجد المدرسة الدينية في مدينة صور أن "ما يجري من اتصالات ولقاءات لوضع حلول يجب ان تنطلق من مبدأ محاسبة الفاسدين ومهربي الأموال وضرب الفساد في كل الإدارات وألا تكون كل المحاولات مجرد تسوية لا تؤدي الى حلول بل تحفظ مواقع الفاسدين وتزيد من الازمة عن المواطن".
وأضاف أن "الاملاءات الخارجية والتي تزيد من الضغط على لبنان هي لملاقاة ضغوط المشروع الصهيوامريكي الذي يسعى لحرمان لبنان من حقوقه البحرية وثرواته وسيادته وتحرير ما تبقى من ارضه لزيادة الضغوط من أجل التنازلات لمصلحة العدو وحرمان لبنان من حقوقه".

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الشيخ ياسين: الاملاءات الخارجية تضغط على لبنان وتسعى لحرمانه من حقوقه
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