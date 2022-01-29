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هل توقف تهديدات صنعاء بطولة كأس العالم للأندية في الإمارات؟

قالت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية اليوم الجمعة، إن هجمات صنعاء التي استهدفت الإمارات، أثارت الجدل بشأن إقامة بطولة كأس العالم للأندية بكرة القدم، المقررة في أبوظبي خلال الشهر المقبل.
رمز الخبر: ۶۲۳۱۲
تأريخ النشر: 28 January 2022

ورغم أن الاتحاد الدولي لكرة القدم أكد أن البطولة ستقام في موعدها، من 3 فبراير/شباط 2022، وحتى الـ12 من الشهر نفسه، فإن صحيفة بريطانية أكدت أن ثمة شكوكاً ومخاوف، بسبب الهجمات الصاروخية الأخيرة التي نفذتها القوات المسلحة اليمنية.
وكانت صواريخ صنعاء الباليستية قد استهدفت في الـ 17 يناير الجاري العاصمة الإماراتية أبو ظبي، وأدت إلى انفجار صهاريج نفطية.
وترى صحيفة Daily Mail البريطانية أن هذه التطورات تثير الشكوك حول قدرة الإمارات على استضافة مونديال الأندية.
لكن الاتحاد الدولي لكرة القدم قال إن البطولة ستستمر كما هو مخطط لها، لكنه سيبقى “مراقباً” للأوضاع الميدانية، والتطورات في المنطقة.
وقال متحدث باسم “فيفا”: “ستستضيف دولة الإمارات بطولة كأس العالم للأندية 2021 كما هو مخطط لها”.
وأضاف: “عندما يتعلق الأمر بالأمن، سيواصل الفيفا مراقبة الأوضاع، والعمل من كثب مع اللجنة المنظمة والرعاة والشركاء؛ لبحث الترتيبات الأمنية للبطولة”.
ويشارك في نسخة العام الحالي 7 أندية، هي: الجزيرة الإماراتي، وبيري من تاهيني، والأهلي المصري (بطل إفريقيا)، والهلال السعودي (بطل آسيا)، وتشيلسي الإنجليزي (بطل أوروبا)، ومونتيري المكسيكي (بطل الكونكاكاف)، وبالميراس البرازيلي (بطل كوبا ليباتادوريس).
ويشارك بيري في البطولة بديلاً لأوكلاند سيتي النيوزيلندي، الذي انسحب في وقت سابق، بسبب قيود السفر المتعلقة بجائحة فيروس كورونا.

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هل توقف تهديدات صنعاء بطولة كأس العالم للأندية في الإمارات؟