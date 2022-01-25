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الأردن ينفي تأجيل موعد توقيع اتفاقية نقل الكهرباء إلى لبنان

نفى وزير الطاقة والثروة المعدنية في الأردن، صالح الخرابشة، تأجيل موعد توقيع اتفاقية نقل الكهرباء الأردنية إلى لبنان.
رمز الخبر: ۶۲۲۳۵
تأريخ النشر: 24 January 2022

ونقلت وكالة روسيا ليوم عن الخرابشة قوله، إن الاتفاقية ستوقع يوم الأربعاء المقبل، في العاصمة اللبنانية بيروت، مؤكدا عدم صحة المعلومات بشأن تأجيل موعد توقيع الاتفاقية نقل الكهرباء الأردنية إلى لبنان.

وفي سياق متصل، رجح وزير الطاقة والمياه اللبناني، وليد فياض، التوقيع على إيصال الغاز المصري عبر الأردن إلى لبنان، بعد أسبوعين.

وقال، إنه جرى الاتفاق على جميع البنود مع الجانب المصري مع تبقي اللمسات الأخيرة على الاتفاقية.

ولفت فياض، إلى أن بلاده حصلت على رسالة تطمينية من الإدارة الأمريكية بعدم وجود تداعيات سلبية من "قانون قيصر" على المتعاقدين بنقل الكهرباء الأردنية إلى لبنان وكذلك الغاز المصري.

وتنص الاتفاقية على تزويد لبنان بحوالي 150 ميغاواط كهرباء من منتصف الليل وحتى السادسة صباحا و250 ميغاواط خلال باقي الأوقات.

وستكون شركة الكهرباء الوطنية الجهة الممثلة عن الأردن للتوقيع على اتفاقية تزويد لبنان بالكهرباء الأردنية.

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