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إيران ثاني منتج في العالم لعقار نانوي مضاد لسرطان الثدي

هذا العقار هو مركب من جسم مضاد يكون فيه تراستوزوماب هو المضاد البشري الوحيد المنسل من النوع المضاد IgG1 HER2 من خلال ربط جزيءD بعد الارتباط بـ HER2 وهو مستقبل محدد للخلايا السرطانية ...
رمز الخبر: ۶۲۲۲۱
تأريخ النشر: 23 January 2022

تمكن متخصصون إيرانيون من استخدام تقنية النانو لإنتاج عقار لعلاج سرطان الثدي النقیلي "تراستوزوماب إمتانسين تراستوزوماب" يقدر على دمج أساليب العلاج المناعي والعلاج الكيميائي. وتعتبر إيران ثاني دولة في العالم تنتج هذا العقار وأول دولة في منطقة أوراسيا قادرة على تحقيق هذه التقنية.

وأوضح الدكتور كيوان حاجي أحمدي عضو في شركة قائمة على المعرفة في مقابلة مع مراسل وكالة إرنا أنه تم انتاج دواء لعلاج المرضى الذين يعانون من سرطان الثدي HER2 النقيلي والذين سبق لهم تناول تراستوزوماب وتاكسان بشكل منفصل.

وقال: هذا العقار هو مركب من جسم مضاد يكون فيه تراستوزوماب هو المضاد البشري الوحيد المنسل من النوع المضاد IgG1 HER2 من خلال ربط جزيءD بعد الارتباط بـ HER2 وهو مستقبل محدد للخلايا السرطانية ، يقوم بإطلاق الدواء DM1 في الخلية عبر مستقبلات داخل الخلايا ما يؤدي إلى موت الخلية السرطانية.

وأشار حاجي أحمدي إلى أن إيران تعد اليوم ثاني أكبر منتج لهذا العقار في العالم، قائلا: هذا العقار ينضم في فئة العلاجات البيولوجية ويخلف أقل ضرر للخلايا السليمة.

كما صرح أحمدي ان ميزة الأجسام المضادة أحادية المنسل أنها تستهدف الأنسجة السرطانية بطريقة دقيقة، موضحا: في هذه التقنية نستخدم تقنية النانو، وهذا دواء كيميائي مضاد للسرطان شديد السمية ويمكن حقنه في الجسم في ظل الظروف العادية. ومن خلال الارتباط بالجسم المضاد أحادي المنسل ندخل الجسم ونطلقه في موقع الخلية السرطانية.

وتابع: بهذه الطريقة ستزداد فعالية الدواء وتنخفض الآثار الجانبية له بشكل كبير. هذا ويتم وصفه بشكل شائع لسرطانات الثدي النقيلي.

ويعد هذا المنتج واحدا من 55 منتجا تمت ازاحة الستار عنها في معرض اقيم في طهران يوم 17 يناير الجاري لعرض إلانجازات الوطنية القائمة على تقنية النانو في مجال الصحة والمياه والبيئة والطاقة والزراعة وصناعة الأغذية والسيارات والنقل والصناعة والبناء.

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