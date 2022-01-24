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"الجهاد الاسلامي" تستنكر جرائم العدوان السعودي بحق الشعب اليمني

إننا في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين نؤكد وقوفنا وتضامننا مع الشعب اليمني الشقيق في مواجهة العدوان الظالم بكل أشكاله وإننا على ثقة بأن الشعب اليمني سينتصر على العدوان مهما كانت التضحيات.
رمز الخبر: ۶۲۲۲۰
تأريخ النشر: 23 January 2022

استنكرت حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين بأشد العبارات، الجرائم التي يرتكبها العدوان السعودي الاميركي الاماراتي ضد الشعب العربي المسلم في اليمن.

وقالت حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين في بيان لها: إن استهداف المدنيين المتعمد في اليمن بالطائرات الامريكية، وربما بمشاركة من قبل طائرات العدو الصهيوني، هو دليل على فشل هذا العدوان وهزيمته في ميادين القتال، وتابع هذا الاستهداف هو محاولة يائسة ورخيصة لكسر إرادة شعب قرر أن لا يقبل بما تمليه عليه أنظمة ربطت مصيرها بمصير السياسات الأمريكية الصهيونية في المنطقة وتخلت عن فلسطين والقدس.

واضاف البيان: إننا في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين نؤكد وقوفنا وتضامننا مع الشعب اليمني الشقيق في مواجهة العدوان الظالم بكل أشكاله وإننا على ثقة بأن الشعب اليمني سينتصر على العدوان مهما كانت التضحيات.

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