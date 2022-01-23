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بعد إعلانها "دويلة غير آمنة".. الإمارات تمنع تحليق الطائرات من دون طيّار

وزارة الداخلية الإماراتية تعلن إيقاف عمليات الطيران لمُلاّك الطائرات من دون طيار وهُواتها في البلاد، لمدة شهر، لأسباب تتعلّق بـ"السلامة والأمن"، بحسب بيان صدر عنها.
رمز الخبر: ۶۲۲۱۱
تأريخ النشر: 23 January 2022

أعلنت وزارة الداخلية الإماراتية، اليوم السبت، وقف عمليات الطيران لـمُلاّك الطائرات من دون طيار وهواتها في البلاد، لمدة شهر، لأسباب "تتعلّق بالسلامة والأمن"، وفق تعبيرها.
ويأتي الإعلان الإماراتي بعد تصريحات للمتحدث باسم القوات اليمنية، العميد يحيى سريع، نصح فيها "الشركات الأجنبية في دويلة الإمارات بالمغادرة"، وذلك بعد المجازر التي ارتكبها التحالف السعودي بحق الشعب اليمني.
وأكَّد سريع، أمس الجمعة، أنَّ "الإمارات دويلة غير آمنة، ما دام حكّامها مستمرّين في العدوان على بلدنا".
وقالت وزارة الداخلية الإماراتية، في بيان، إنها "تهيب بوقف عمليات الطيران لـمُلاّك الطائرات من دون طيار وهواتها، والتي تتضمّن مستخدمي طائرات الدرون والطائرات الرياضية الخفيفة، في مختلف أشكالها وأنواعها، بما فيها ممارسة الرياضات الجوية والشراعية في الوقت الراهن، وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة للطيران المدني".
وأوضحت الداخلية أن القرار جاء على خلفية "الممارسات الخاطئة التي تمّ رصدها في الآونة الأخيرة، نتيجة عدم التقيد بممارسة هذه الرياضة في المناطق الجغرافية، التي تم تحديدها بالتصاريح التي تم إصدارها للمستخدمين، بحيث جرى استخدام المناطق التي لا يُسمح فيها بممارسة هذه الرياضة".
وطالبت، بحسب البيان، المجتمع بالتزام تعليماتها وتعليمات الهيئة العامة للطيران المدني، مؤكدةً أنه "سيتم وقف ممارسة هذه الهواية لمدة شهر، اعتباراً من اليوم السبت، الـ22 من كانون الثاني/يناير 2022".
وكانت القوات المسلَّحة اليمنية أعلنت، قبل أيام، تنفيذ "عملية نوعية في العمق الإماراتي"، عبر طائرات مسيّرة، وصواريخ باليستية مجنّحة، استهدفت مطاري دبي وأبو ظبي، ومواقع حساسة في الإمارات.

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