المجلس الأعلى الإسلامي العراقي: نؤكد وقوفنا مع شعب اليمن المظلوم

أدان رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي الشيخ همام حمودي، اليوم الجمعة، العدوان المستمر على الشعب اليمني.

وقال حمودي في بيان إنه "يؤسفنا جداً ما يتعرض له الشعب اليمني من عدوان، وجرائم حرب، وحصار، واستهداف مباشر للمدنيين، وما أسفر عنه كل ذلك من مقتل عشرات آلاف المواطنين، ودمار للبنى التحتية".

وتابع حمودي: "نؤكد وقوفنا مع شعب اليمن المظلوم انطلاقاً من انتمائنا الإسلامي والعربي والإنساني"، مضيفاً: "نستغرب جداً صمت المجتمع الدولي والهيئات الدولية تجاه العدوان على اليمن".

وحيّا حمودي "صمود أبناء اليمن الغيارى، وثباتهم بقوة عقيدتهم وإيمانهم المطلق بحقهم في السيادة على وطنهم"، داعياً "كل قوى العالم الشريفة والحرة للوقوف مع اليمن، ونصرة شعبها، وإدانة الغطرسة والعدوان".

الخزعلي: متضامنون مع الإخوة في أنصار الله والشعب اليمني

بدوره، دان الأمين العام لعصائب أهل الحق، قيس الخزعلي، المجازر المروعة ضد الشعب اليمني.

وأكد الخزعلي أنّ "هذه المجازر تكشف مجدداً عن الازدواجية المنحازة للمجتمع الدولي والحكومات المستسلمة"، مشدداً على التضامن التام "مع الإخوة في أنصار الله والشعب اليمني".

يُشار إلى أنّ مراسل الميادين أفاد اليوم الجمعة، بسقوط أكثر من 60 شهيداً وأكثر من 120 جريحاً جرّاء غارات التحالف السعودي التي استهدفت بشكلٍ مباشر السجن المركزي في صعدة، لافتاً إلى أنّ عدد الضحايا مرشح إلى الارتفاع

وأمس الخميس، استهدفت طائرات التحالف السعودي مبنى الاتصالات في مدينة الحُدَيْدَة، ما أدى إلى وقوع 6 شهداء، بينهم 3 أطفال و18 جريحاً، معظمهم من الأطفال.

مصدر:نقلاً عن الميادين