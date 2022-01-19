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وزير الاعلام اليمني: المعادلات تغيرت.. ردنا في العمق الإماراتي قانوني ومشروع ما دامت الإمارات تتآمر على اليمن

أكد وزير الاعلام اليمني ضيف الله الشامي أن استهداف القوات المسلحة اليمنية للامارات ياتي ضمن الرد القانوني والمشروع وردا على التصعيد العسكري الإماراتي المستمر ضد الشعب اليمني على الرغم من أن الامارات كانت قد اعلنت انسحابها رسميا وعبر الاعلام من قوى العدوان لكنها في الواقع لم تنسحب بل صعدت من غاراتها ومؤامراتها على اليمن وشعبه.
رمز الخبر: ۶۲۱۴۶
تأريخ النشر: 18 January 2022

أكد وزير الاعلام اليمني ضيف الله الشامي أن استهداف القوات المسلحة اليمنية للامارات ياتي ضمن الرد القانوني والمشروع وردا على التصعيد العسكري الإماراتي المستمر ضد الشعب اليمني على الرغم من أن الامارات كانت قد اعلنت انسحابها رسميا وعبر الاعلام من قوى العدوان لكنها في الواقع لم تنسحب بل صعدت من غاراتها ومؤامراتها على اليمن وشعبه.

وقال ضيف الله الشامي لتسنيم حول هجمات يمنية بطائرات مسيّرة وصواريخ بالستية استهدفت نقاطاً حساسة في الإمارات اليوم، إن هذا الاستهداف المبارك ياتي في اطار الرد المشروع ضد من يستهدف الشعب اليمني بالغارات والزحوفات ويحتل المناطق اليمنية، مردفا أن من اهم الرسائل للامارات من هذه الضربات أن عليها أن تفهم أن كل شيء فيها في مرمى النيران لدينا مادامت تمارس العدوان والقتل ضد الشعب اليمني وان المعادلات تغيرت ولن يقف الشعب اليمني ولا قواته المسلحة مكتوفي الأيدي.

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