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القاضي المحبشي: استهداف العمق الإماراتي جاء بعد أن تمادت أبو ظبي في عدوانها

رمز الخبر: ۶۲۱۴۴
تأريخ النشر: 18 January 2022

أكد القاضي عبد الوهاب المحبشي عضو المكتب السياسي لحركة أنصار الله أن استهداف الامارات هو رد مشروع على عدوان الإمارات على اليمن و احتلالها لجزر و موانئ و مياه إقليمية و محافظات و بالتالي ،فالرد المشروع على العدوان و الإحتلال مكفول لكل من يتم الإعتداء عليه.

وقال المحبشي لتسنيم إن العملية جاءت في هذا التوقيت نظرا لتمادي الإمارات في عدوانها و دعمها للجماعات الإرهابية التكفيرية و استثمارها في الإرهاب و توجهها المفضوح لتمكين الكيان الصهيوني في ما تحتله من مناطق اليمن و بالأخص مؤخرا بعد غزو العمالة التابعة لها لمحافظة شبوة و تهديدها للسلم الإجتماعي في اليمن من خلال إنشاء ميليشيات تتبعها من خلال سفينة السلاح المضبوطة المرسلة للمرتزقة.

واعتبر ان الرسالة الموجهة للإمارات عبر هذه العملية هي وجوب أن تترك التدخل في الشأن اليمني و أن تنسحب من الأرض اليمنية كل الأرض اليمنية و أن تنسحب من تحالف العدوان على اليمن و أن تعتذر لليمن و تتحمل مسؤوليتها في تبعات المساهمة في العدوان.

وختم المحبشي حديثه لتسنيم بالقول : إن التغيرات المتوقعة من هذه العملية هي أن تعيد الإمارات النظر في تجييش المرتزقة و التكفيريين و أن يحصل ضغط اقتصادي من قبل حكام الإمارات على محمد بن زايد لينسحب من العدوان على اليمن و من الأرض اليمنية و كما يقولون هم في المسابقات الخليجية ، الإنسحاب طيب !

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