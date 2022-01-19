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الادميرال تنكسيري:

مقارعة الاستكبار رمز القوة البحرية للحرس الثوري

ان مقارعة الاستكبار والتصدي لاميركا يعد رمز الشرف والهوية للقوة البحرية للحرس الثوري والذي ينبغي ان ترفعه بفخر على الصعيد الدولي؛ هذه الهوية يمكنها الاستمرار لو اعتمدنا على الباري تعالى دوما واتبعنا الولي الفقيه.
رمز الخبر: ۶۲۱۴۲
تأريخ النشر: 18 January 2022

اعتبر قائد القوة البحرية لحرس الثورة الاسلامية الادميرال علي رضا تنكسيري، مقارعة الاستكبار وعلى راسه اميركا بانها تعد رمز هذه القوة الذي يجب ان ترفعه بفخر على الصعيد الدولي.

وقال الادميرال تنكسيري في تصريح له مساء الاثنين خلال المراسم الختامية للمهرجان الرياضي-الثقافي الثامن للقوة البحرية للحرس الثوري: ان القوة البحرية قدمت العديد من الشهداء وكان يبنبغي ازاء ذلك ان نوجه صفعات قوية لاميركا والاستكبار العالمي حيث توفرت الارضية لذلك واحدة تلو اخرى.

واشار قائد القوة البحرية للحرس الثوري الى القصف الصاروخي للقوات الاميركية في قاعدة "عين الاسد" بمحافظة الانبار غرب العراق في الثار لعملية الاغتيال الغادرة للشهيد القائد قاسم سليماني واضاف: ان مقارعة الاستكبار والتصدي لاميركا يعد رمز الشرف والهوية للقوة البحرية للحرس الثوري والذي ينبغي ان ترفعه بفخر على الصعيد الدولي؛ هذه الهوية يمكنها الاستمرار لو اعتمدنا على الباري تعالى دوما واتبعنا الولي الفقيه.

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