الإمارات تستثمر عشرات ملايين الدولارات في قطاع التكنولوجيا الإسرائيلي

وبحسب الصحيفة؛ جاءت الاستثمارات في شكل تمويل لشركات رأس المال المغامر الإسرائيلية، التي تهدف إلى تمويل شركات ناشئة قادرة على النمو السريع.

وبحسب مصدر مطلع لصحيفة "وول ستريت جورنال"، فإن صندوق الثروة التابع لإمارة أبوظبي، الذي كان واحدا من أكثر الصناديق نشاطا في العالم خلال الوباء، يتوقع الآن أن يبدأ باستثمار حصص مباشرة في شركات التكنولوجيا الإسرائيلية أيضا.

ووفقا للمصدر المطلع للصحيفة الأمريكية، فإن الصندوق الذي تأسس على يد ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد والمؤيد للتطبيع، استثمر لدى الاحتلال الإسرائيلي قبل توقيع اتفاقيات التطبيع بناء على العلاقات الشخصية بين مسؤولي صندوق الثروة الإماراتي ومستثمرين إسرائيليين.

واستثمر الصندوق الذي يدير أصولا تقدر قيمتها بـ 250 مليار دولار، ما يصل إلى 20 مليون دولار في ستة شركات رأس مال استثماري إسرائيلية، بما في ذلك شركات مانغروف كابيتال، انتري كابيتال، أليف كابيتال، فيولا فنتشرز، بيتانغو وميزما.

المصدر: فلسطين الآن