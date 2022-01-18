النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۵۳مشاهدات
‍ پ

اجتماع حكومي يناقش سبل معالجة الإشكاليات التي يواجهها حرم مطار صنعاء الجديد  

ناقش اجتماع حكومي بصنعاء اليوم برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، الإشكاليات التي يواجهها مشروع مطار صنعاء الجديد والتعديات التي يتعرض لها حرمه وجانب من أراضيه.
رمز الخبر: ۶۲۱۲۷
تأريخ النشر: 17 January 2022

وفي الاجتماع الذي ضم نائب رئيس الوزراء لشؤون الأمن والدفاع الفريق الركن جلال الرويشان، ووزيري الأشغال غالب مطلق والنقل عامر المراني ومساعد وزير الدفاع لشؤون الموارد البشرية اللواء الركن علي الكحلاني، ورئيس هيئة الأراضي والمساحة والتخطيط العمراني الدكتور هاشم الشامي ونائب وزير العدل إسماعيل الوزير، تم الوقوف على طبيعة المسؤوليات والاختصاصات المشتركة الواقعة على عاتق وزارة النقل والجهات الحكومية الأخرى في تنفيذ المشروع، وذلك اعتماداً على قرار مجلس الوزراء بشأن تحديد حرم المطار، علاوة على المعلومات الميدانية عن الوضع الراهن.
وتطرق الاجتماع بحضور عدد من المسؤولين بوزارة النقل والهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد، إلى حجم المشكلة ومدى آثارها على تنفيذ المشروع الاستراتيجي للجمهورية اليمنية.
حيث استعرض وزير النقل، آخر المستجدات والوضع الراهن والحرج الذي أصبحت عليه الأراضي الواقعة ضمن حرم المطار .. لافتاً إلى أن عدم معالجة التعديات التي طالت أراضي حرم المطار قد تؤثر سلباً على تنفيذ المشروع وكذا الاشتراطات الدولية للمنظمة الدولية للطيران المدني "الإيكاو".
وأكد ضرورة ايلاء الجهات المعنية وذات العلاقة هذا الجانب عناية خاصة والعمل بصورة جماعية لمعالجة الإشكاليات وتلافي تفاقمها إلى المستوى الذي يصعب معالجته.
وقد أكد رئيس الوزراء، ضرورة تضافر كافة الجهود الحكومية المعنية وذات الصلة انطلاقاً من المسئولية الوطنية الواقعة على عاتق الجميع لصون حرم المطار ومنع أي تعديات تطاله، بما يضمن استكمال تنفيذ هذا المشروع الخدمي الحيوي والحضاري.
ووجه وزير النقل برفع مشروع متكامل إلى مجلس الوزراء بآلية المعالجة لمختلف جوانب المشكلة مع تحديد الأدوار المناطة بمختلف الجهات المعنية وذات العلاقة، لمناقشتها في اجتماعه المقبل، واتخاذ القرار والإجراءات اللازمة لمعالجة مختلف التحديات التي يواجهها حرم المطار مع تحديد الفترة الزمنية للتنفيذ ولما فيه ضمان حمايته من مختلف الاعتداءات اللا قانونية التي طالته وتهدد بتوقف المشروع برمته.
وأشار الدكتور بن حبتور إلى أن الأهمية الاستراتيجية للمطار الجديد، تحتم على الأطراف المعنية وذات العلاقة العمل بروح الفريق الواحد لمعالجة المشكلة والتصدي الحاسم للأعمال اللا مسئولة التي يقوم بها بعض ضعفاء النفوس وتغليب مصالحهم الضيقة على المصلحة العامة للشعب اليمني.

مصدر:موقع وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
وزير الاعلام اليمني: المعادلات تغيرت.. ردنا في العمق الإماراتي قانوني ومشروع ما دامت الإمارات تتآمر على اليمن
مشاورات هاتفية بين اميرعبداللهيان ولافروف على أعتاب زيارة آية الله رئيسي الى روسيا
القاضي المحبشي: استهداف العمق الإماراتي جاء بعد أن تمادت أبو ظبي في عدوانها
أولیانوف: من حق ايران مطالبة اميركا بضمانات
مقارعة الاستكبار رمز القوة البحرية للحرس الثوري
امير عبداللهيان: لا نسعى وراء التسويف خلال مفاوضات فيينا
وكالة بلومبيرغ : الهجوم على أبو ظبي الاكبر من نوعه
رجل دين لبناني: حزب الله يحمل مشروعًا مقاومًا
الشيخ الخزعلي يحذر حكام دويلة الإمارات المطبعين مع الصهاينة من مغبة الاستمرار في التدخل بالشأن العراقي
الإمارات تستثمر عشرات ملايين الدولارات في قطاع التكنولوجيا الإسرائيلي
أوامر فتح النار.. خلافات تعصف بالاحتلال بعد مقتل ضابطين
سريع: نفذنا عملية "إعصار اليمن" في العمق الإماراتي ردّاً على تصعيد العدوان
وزير الطاقة يعرب عن استعداد ايران لابرام وثيقة شاملة في مجال التبادل التجاري مع العراق
زوارق الاحتلال تستهدف الصيادين قبالة شاطئ غزة
الرئيس الصيني يحذّر من تداعيات تدهور العلاقات بين القوى الكبرى
الرئيس بري: قرار حزب الله وحركة أمل بالعودة إلى جلسات الحكومة محلي ومن "عنديات" الثنائي
وزير الاعلام اليمني: المعادلات تغيرت.. ردنا في العمق الإماراتي قانوني ومشروع ما دامت الإمارات تتآمر على اليمن
عبد المجيد : للشهيد قاسم سليماني الفضل الأول في بناء القوة الصاروخية لفصائل المقاومة واذلال الكيان الصهيوني.. كان نموذجاً فريداً في مواجهة الطائفية والمذهبية في المنطقة
الشيخ الخزعلي يحذر حكام دويلة الإمارات المطبعين مع الصهاينة من مغبة الاستمرار في التدخل بالشأن العراقي
السفير الإيراني يبحث مع محافظ اللاذقية مجالات التعاون الثنائي
مسؤول ايراني: تطوير منظومات التشعيع من اولويات منظمة الطاقة الذرية
محذراً الإمارات من المخاطر الاقتصادية.. المشاط يبارك عملية استهداف أبوظبي
تدريب 30 امرأة على مهارات الحاسوب بذمار
خطيب زاده: حل المواضيع العالقة يتطلب قرارا سياسيا من واشنطن
دخول اتفاقية التعاون مع الصين حيز التنفيذ نجاح استراتيجي لطهران
وكالة بلومبيرغ : الهجوم على أبو ظبي الاكبر من نوعه
المصالحة الفلسطينية وصراع الإرادات على أرض الجزائر
وزير الداخلية اللبناني: الثقب في الطائرة اليونانية غير مرتبط بعمل إرهابي
رجل دين لبناني: حزب الله يحمل مشروعًا مقاومًا
25 ألف مدني ضحايا القنابل العنقودية منذ بدء العدوان السعودي الامريكي على اليمن