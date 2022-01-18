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تدريب 30 امرأة على مهارات الحاسوب بذمار

بدأت بمحافظة ذمار اليوم دورة تدريبية في مهارات الحاسوب، ينظمها فرع اللجنة الوطنية للمرأة بالتعاون مع مركز الاستشارات والبحوث بجامعة العلوم والتكنولوجيا.
رمز الخبر: ۶۲۱۲۶
تأريخ النشر: 17 January 2022

يشارك في الدورة على مدى شهر 30 متدربة من منتسبات المكاتب التنفيذية والمنظمات بالتزامن مع اليوم العالمي للمرأة المسلمة وذكرى ميلاد فاطمة الزهراء رضي الله عنها.
وفي الافتتاح أكد وكيل المحافظة عباس علي العمدي، أهمية دور المرأة في المجتمع وبناء الأجيال .. منوهاً بجهود اللجنة الوطنية للمرأة في إقامة الدورة، بالتزامن مع ذكرى ميلاد سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء.
وحث على الاقتداء بسيرة فاطمة الزهراء عليها السلام والمضي على الأسس والمبادئ التي عُرفت بها المرأة المسلمة عبر العصور.
وكانت رئيس فرع اللجنة الوطنية للمرأة الدكتورة أشواق المهدي، استعرضت أهداف الدورة في إكساب المشاركات مهارات التعامل مع الحاسوب في تنظيم العمل الإداري ومواكبة الخطوات التي قطعها العالم في هذا المجال.
وبينت أن المشاركات سيحصلن على شهادة دبلوم حاسوب عقب اجتياز الدورة.
حضر الافتتاح عميد كلية التطبيقية للعلوم التكنولوجيا الدكتور عبدالله جرول ومدير فرع جهاز محو الأمية عبدالله الوشلي.

مصدر:موقع وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"

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