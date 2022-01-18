تدريب 30 امرأة على مهارات الحاسوب بذمار

يشارك في الدورة على مدى شهر 30 متدربة من منتسبات المكاتب التنفيذية والمنظمات بالتزامن مع اليوم العالمي للمرأة المسلمة وذكرى ميلاد فاطمة الزهراء رضي الله عنها.

وفي الافتتاح أكد وكيل المحافظة عباس علي العمدي، أهمية دور المرأة في المجتمع وبناء الأجيال .. منوهاً بجهود اللجنة الوطنية للمرأة في إقامة الدورة، بالتزامن مع ذكرى ميلاد سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء.

وحث على الاقتداء بسيرة فاطمة الزهراء عليها السلام والمضي على الأسس والمبادئ التي عُرفت بها المرأة المسلمة عبر العصور.

وكانت رئيس فرع اللجنة الوطنية للمرأة الدكتورة أشواق المهدي، استعرضت أهداف الدورة في إكساب المشاركات مهارات التعامل مع الحاسوب في تنظيم العمل الإداري ومواكبة الخطوات التي قطعها العالم في هذا المجال.

وبينت أن المشاركات سيحصلن على شهادة دبلوم حاسوب عقب اجتياز الدورة.

حضر الافتتاح عميد كلية التطبيقية للعلوم التكنولوجيا الدكتور عبدالله جرول ومدير فرع جهاز محو الأمية عبدالله الوشلي.

مصدر:موقع وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"