إيران تحتل المرتبة الثانية عالميا من حيث عدد محطات نقطة البيع (POS)

ويبلغ عدد سكان إيران 84 مليون نسمة، وتشير الإحصاءات إلى أن محطات الدفع الاكترونية لكل الشخص في إيران يبلغ أربعة أضعاف المتوسط ​​العالمي وإيران هي الثانية في العالم من حيث عدد محطة الدفع بعد الصين.

اظهرت دراسة لعدد محطات نقطة البيع (POS)، في إيران مقارنة مع بعض البلدان المختارة في العالم أن إيران، التي تمتلك أكثر من 9.8 مليون محطة، تأتي في المرتبة الثانية بعد الصين تلتها الولايات المتحدة في المرتبة الثالثة بـ 6 ملايين جهاز.

ويبلغ عدد سكان إيران 84 مليون نسمة، وتشير الإحصاءات إلى أن محطات الدفع الاكترونية لكل الشخص في إيران يبلغ أربعة أضعاف المتوسط ​​العالمي وإيران هي الثانية في العالم من حيث عدد محطة الدفع بعد الصين.

ووفقًا للأرقام الصادرة عن المفوضية الأوروبية للأوراق المالية والبورصات (EAST) والبنك المركزي الأوروبي في نهاية عام 2021، بلغ عدد أجهزة محطة نقطة البيع في 31 دولة أوروبية (داخل وخارج الاتحاد) 16 مليونًا و 90 ألفًا، واحتلت ايطاليا المرتبة الأولى وتأتي بريطانيا في المرتبة الثانية ثم تأتي فرنسا وإسبانيا وتركيا في المرتبة الثالثة حتى الخامسة و تأتي بعدها بولندا وألمانيا واليونان والبرتغال وسويسرا على التوالي.