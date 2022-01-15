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خطيب جمعة طهران: العدو بحاجة إلى الاتفاق النووي أكثر منا

في المعركة الدبلوماسية يجب أن يقف أعزاؤنا بغيرة وأن يسقطوا خطط العدو بحكمة وعقلانية بحيث ينجحون في رفع العقوبات الجائرة عن شعبنا.
رمز الخبر: ۶۲۰۸۵
تأريخ النشر: 15 January 2022

أكد خطيب جمعة طهران حجة الاسلام محمد جواد حاج علي اكبري ، ان العدو بحاجة إلى الاتفاق النووي أكثر من إيران.

وقال خطيب جمعة طهران، في المعركة الدبلوماسية يجب أن يقف أعزاؤنا بغيرة وأن يسقطوا خطط العدو بحكمة وعقلانية بحيث ينجحون في رفع العقوبات الجائرة عن شعبنا.

وأضاف، بالطبع ان العدو بحاجة إلى هذه الاتفاق أكثر منا. وعلينا أن نمضي قدماً بشكل محسوب ، بالتأكيد، لا ينبغي أن نسمح بأن تصبح المفاوضات استنزافية. لذا فنحن لسنا في عجلة لأن المفاوضات يجب متابعتها بعناية.

وقال خطيب صلاة الجمعة في طهران، يتم وضع خطط جيدة في مجال الاقتصاد والمعيشة، مضيفا: إن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة والبرلمان في مجال معيشة الشعب مبشرة، وفي الوقت نفسه نحتاج إلى برامج هادفة وحكيمة بأساليب دقيقة وهناك ضرورة للاصلاح والعمل الجاد في مجالات العمل والسيطرة على التضخم ونهضة المسكن.

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