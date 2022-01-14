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المقداد ينتقد الاجراءات الغربية القسرية التي تستهدف الشعب

أكد فيصل المقداد وزير الخارجية السوري أن الإجراءات القسرية الغربية أحادية الجانب المفروضة على سورية تستهدف الشعب السوري وخاصة الأطفال والنساء وكبار السن.
رمز الخبر: ۶۲۰۷۳
تأريخ النشر: 14 January 2022

وحسب الوكالة العربية السورية للانباء، فقد لفت الوزير المقداد في مقابلة مع وكالة أنباء “شينخوا” الصينية إلى أن الصين تساعد سورية من مبدأ العلاقات المتكافئة بين الدول خدمة لقضايا الشعوب ومستقبل العالم خاصة في إقامة السلم والأمن الدوليين عكس الولايات المتحدة التي تفرض شروطاً حتى على المنظمات الإنسانية التي تعمل على تقديم الدعم والمساندة في الأزمات.
وأشار الوزير المقداد إلى أن الولايات المتحدة تقوم من خلال دعمها للميليشيات المرتبطة بها شمال شرق سورية بسرقة النفط والقمح والقطن السوري وتمنع أي نوع من التنمية هناك.
وشدد المقداد على أن حديث الأمريكيين عن الديمقراطية يهدف إلى التضليل وزيادة الانقسام في المجتمع الدولي وإعادة الهيمنة على دول العالم بذريعة الديمقراطية مبيناً أن الولايات المتحدة تدعي أنها الحصن الحصين للديمقراطية ولكن الديمقراطية التي تتبعها يشوبها الكثير من العيوب وليست حقيقية.
ورداً على سؤال حول تشكيك الولايات المتحدة بالديمقراطية في الصين أكد المقداد أن الصين تمارس سياسة داخلية عادلة ومنصفة لجميع أبناء المجتمع الصيني وتتبع سياسة ديمقراطية حقيقية في علاقاتها مع الدول الأخرى.

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