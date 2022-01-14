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روسيا تعرب عن خيبة أملها من اجتماع فيينا حول الضمانات الأمنية

أعربت روسيا عن خيبة أملها بنتائج اجتماع فيينا للمجلس الدائم لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا على خلفية المشاورات التي جرت مؤخرا بين موسكو والناتو وواشنطن.
رمز الخبر: ۶۲۰۶۸
تأريخ النشر: 13 January 2022

وقال مندوب روسيا الدائم لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ألكسندر لوكاشيفيتش: "نشعر بخيبة أمل كبيرة لأننا توقعنا مشاورات مفصلة وشاملة".

وأشار إلى أن موسكو خلال الجلسة أطلعت الشركاء الغربيين بالتفصيل من جديد على اقتراحاتها بشأن مبادرة الضمانات الأمنية، غير أنها لم تتلق أي رد واضح ومناسب منهم.

وأوضح لوكاشيفيتش أن الغرب يركز في المشاورات على مباعث القلق الخاصة به و"السلوك العدواني الروسي" المزعوم، لاسيما في ما يخص تطورات النزاع الأوكراني، وأن الشركاء الغربيين قدموا تفسيرا خاصا بهم لمبدأ الأمن المتكافئ غير القابل للتجزئة بموجب وثائق منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

وقال: "يشير موقف الغرب إلى أنه لن يكون هناك على الأرجح للأسف أي رد بناء على الاقتراحات الروسية".

وأكد أن روسيا لم تر أصلا في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا منصة لمناقشة اقتراحاتها الأمنية، مشيرا إلى "تراكم الكثير من المشاكل النظامية" في هذه المنظمة.

وشدد لوكاشيفيتش على أن أمن أوروبا يتوقف بشكل مباشر على العلاقات بين القوى الكبرى، بالدرجة الأولى روسيا والولايات المتحدة، ولذلك يعد الحوار بين موسكو وواشنطن أمرا ذا أهمية قصوى لتسوية المسائل الرئيسية المتعلقة بالأمن في أوروبا.

وصرح بأن تكثيف الناتو تواجده العسكري في أوروبا يشكل خطرا رئيسيا على أمن القارة، وينبغي وضع "حاجز يحمل طابعا قانونيا" أمام تمدد الأطلسي.

مصدر : وكالات

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