برنت فوق 84 دولارا وسط تحسن الطلب رغم "أوميكرون"

صعدت أسعار النفط في التعاملات الصباحية ، الأربعاء ، فوق 84 دولارا بالنسبة لخام برنت ، وسط استمرار تحسن الطلب العالمي على الطاقة ورغم تزايد الإصابات بمتحور فيروس كورونا " أوميكرون " .

واستعادت أسعار النفط مستويات ما قبل الإعلان عن "أوميكرون" في نوفمبر/تشرين ثاني الماضي، إذ جاءت تقديرات الأسواق أن سرعة العدوى بالفيروس لا تعني زيادة المخاطر على طلب الطاقة.

وبحلول الساعة 08:50 (ت.غ)، صعدت أسعار العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم مارس/آذار، بنسبة 0.45 بالمئة أو 38 سنتا إلى 84.10 دولارا للبرميل.

كما صعدت أسعار العقود الآجلة للخام الأمیركي غرب تكساس الوسيط تسليم فبراير/شباط بنسبة 0.65 بالمئة أو 53 سنتا إلى 81.76 دولارا للبرميل.

والثلاثاء، قفزت أسعار النفط الخام بنحو 3 دولارات في التعاملات المسائية، بعدما أظهر تقرير تراجعا حادا بمخزونات الخام الأوروبية، وتوقعات باستمرار انخفاض المخزون الأمیركي.

وأظهرت بيانات من "يورو أويل ستوك" أمس هبوط مخزون الخام والمنتجات النفط لدى مصافي تكرير أوروبا بأكثر من 11 بالمئة في ديسمبر/كانون الأول على أساس سنوي إلى 1.02 مليار برميل.