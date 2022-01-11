قالیباف يهنئ الحلبوسي لانتخابه رئيسا للبرلمان الجديد في العراق

وقد انتخب مجلس النواب العراقي، الأحد، في دورته التشريعية الخامسة، محمد الحلبوسي رئيسًا للبرلمان للمرة الثانية، بـ 200 صوت.

بعث رئيس مجلس الشورى الاسلامي في الجمهورية الاسلامية الايرانية محمد باقر قاليباف الاثنين برقية الى محمد الحلبوسي للتهنئة بانتخابه رئيسا لمجلس النواب العراقي الجديد.

وفي البرقية قدّم قاليباف احر التهاني للحلبوسي لمناسبة انتخابه رئيسا لمجلس النواب العراقي الجديد وقال: انني على ثقة بان العلاقات الاخوية الثنائية ستشهد المزيد من النمو والتطور في مختلف المجالات بدعم واسناد من برلماني البلدين.

واضاف: ان التعاون البرلماني كجزء مهم من العلاقات الودية بين طهران وبغداد سيؤدي للمزيد من ترسيخ وتعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف الاصعدة.

ووجه رئيس مجلس الشورى الاسلامي الدعوة لنظيره العراقي لزيارة طهران، معربا عن امله بان تتم هذه الزيارة في اقرب فرصة ممكنة، داعيا الباري تعالى بموفور الصحة والنجاح له والسعادة والازدهار للشعب والحكومة في البلد الصديق والمسلم والجار العراق.

وقد انتخب مجلس النواب العراقي، الأحد، في دورته التشريعية الخامسة، محمد الحلبوسي رئيسًا للبرلمان للمرة الثانية، بـ 200 صوت.