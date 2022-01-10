الحوثي: دول العدوان تستمر في تسويق خداعها بخصوص اليمن منذ 7 سنوات

عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن، محمد علي الحوثي، يعلّق على الفيديو المفبرك الذي نشره التحالف السعودي، ويقول إن الأميركيين يكذبون في اليمن كما كذبوا في العراق.

علّق عضو ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌المجلس السياسي الأعلى في اليمن، محمد علي الحوثي، على ادعاءات التحالف السعودي بشأن عرضه مشهداً مجتزأ من فيلم أميركي، وقال إن "الصور المفبركة لصواريخ أخذت من فيلم أميركي دليل أن دول العدوان تستمر في تسويق خدعها بخصوص اليمن منذ سبع سنوات".

في السياق نفسه، اعتبر رئيس وفد صنعاء المفاوض محمد عبد السلام أن "التحالف ينتقل من فضيحة إلى أكبر ومن إفلاس إلى آخر باستعراض ما يدعيه أنه موقع لصواريخ في ميناء الحديدة".

وعرض عبد السلام الفيديو المفبرك، مؤكداً أن "التحالف يريد تعويض خسائره الميدانية بانتصارات إعلامية استخباراتية مصطنعة".

كذلك شارك المتحدث باسم القوات المسلّحة اليمنية العميد يحيى سريع الفيديو المفبرك، وقال إن "ديدن العدوان من البداية الكذب والتزيف ومحاولة ذر الرماد على العيون".

وفور عرض الفيديو المفبرك، قالت وزارة الخارجية في حكومة صنعاء إنَّ "المحاولات الهزلية لتبرير استهداف تحالف العدوان الموانئ اليمنية، لا تعدو عن كونها تحرّكاً سينمائياً رخيصاً، يُظهر للعالم الفشل الذريع الذي تعيشه السعودية".

وعرض التحالف السعودي مشهداً مجتزأ من فيلم أميركي زاعماً أنه من موقع لتجميع وتركيب الصواريخ الباليستية في ميناء الحديدة اليمني، وقال إنه لا يمكن الإفصاح عن اسمه.

المشهد المجتزأ ظهر في فيلم وثائقي أميركي جرى تصويره عام 2013 خلال الغزو الأميركي للعراق.

وفي التفاصيل، فإنّ التحالف السعودي كان نشر فيديو قال فيه إنها مشاهد لـ"موقع تجميع وتركيب الصواريخ الباليستية في ميناء الحديدة"، ليتبيّن أن هذه المشاهد مقتطعة من فيلم "Severe Clear"، وتحديداً بعد ساعة و9 دقائق و54 ثانية من بدء الفيلم.