باقري: على كوريا الجنوبية الافراج عن الاصول الايرانية

يذكر ان هذا اللقاء لا يرتبط بالمفاوضات التي تجري حاليا في فيينا بين ايران ومجموعة 1+4 بل انه عقد في اطار المناقشات الثنائية الطبيعية بين البلدين وبطلب من الجانب الكوري.

اكد مساعد وزير الخارجية في الشؤون السياسية "على باقري كني" خلال لقائه نظيره الكوري في فيينا انه على كوريا الجنوبية الافراج عن الاصول الايرانية.

واجتمع باقري يوم الخميس مع نظيره الكوري "تشوي جانغ كان" الذي يزور فيينا حاليا واكد خلال اللقاء على كوريا الجنوبية العمل على الافراج عن الاصول الايرانية بمنأى عن ما تتمخض عن المفاوضات في فيينا واضاف ان العقوبات الامريكية الاحادية لا تبرر السلوك الكوري في الامتناع عن تسديد ديونها لايران.

وصرح ان امتناع كوريا غيرمبرر و غير الشرعي عن تسديد ديونها لايران يمثل نقطة سوداء في تاريخ العلاقات الثنائية بين ايران وكوريا الجنوبية وعلى سيول عن تقوم بالافراج عن الاصول الايرانية على وجه السرعة.

من جانبه اشار جانغ كان خلال اللقاء الذي عقد في مبنى ممثلية ايران في فيينا الى اهمية العلاقات بين سيول وطهران وقدم شرحا حول الارصدة الايرانية المجمدة في كوريا الجنوبية معلنا ان بلاده تعمل على تسديد ديونها لايران.

يذكر ان هذا اللقاء لا يرتبط بالمفاوضات التي تجري حاليا في فيينا بين ايران ومجموعة 1+4 بل انه عقد في اطار المناقشات الثنائية الطبيعية بين البلدين وبطلب من الجانب الكوري.