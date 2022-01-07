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الشيخ قاووق: استهداف السعودية لحزب الله بدأ قبل حرب اليمن بـ6 سنوات

أكد عضو المجلس المركزي في حزب الله اللبناني الشيخ نبيل قاووق، أن الإستهدافات السعودية لحزب الله بدأت قبل حرب اليمن بـ 6 سنوات حيث انفقت السعودية 4 مليار دولار في حملاتها لتشويه وضرب المقاومة.
رمز الخبر: ۶۱۹۳۵
تأريخ النشر: 06 January 2022

ونقلت قناة المنار عن الشيخ قاووق، قوله: إن "الإستهدافات السعودية لحزب الله بدأت قبل حرب اليمن بــ6 سنوات حيث أنفقت السعودية 4 مليار دولار في حملاتها لتشويه وضرب المقاومة فلا يتذرعنّ أحد باليمن ولا غير اليمن".. متسائلا: هل المطلوب أن نسكت ونرضى باتهام شهدائنا ومقاومينا وأشرف الناس بالإرهاب؟
وأضاف: إن "الذين هانت عليهم نفوسهم يرضون بالتذلل والهوان أما نحن في حزب الله نفوسنا أبية ولا نرضى بالمذلة لا من أمريكا ولا من عرب أمريكا".
وتابع: "موقفنا موقف كرامة ليس مرتبطا لا بمفاوضات فيينا ولا بمعارك مارب".. مؤكدا أن "حزب الله يحزن لحال بعض السياسيين الذين يمتدحون السفراء والأمراء لأنهم يصدرون بيانات التملق للنظام السعودي نهارا ويتصلون للاعتذار مساء آملين التفهم".
ولفت إلى أن "حزب الله لا يرضى لأي لبناني أن يتذلل وأن يضحي بماء وجهه ونريد الكرامة لجميع اللبنانيين".

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