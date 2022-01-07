بيان قائد الثورة الاسلامية بمناسبة تشييع رفات شهداء مجهولي الهوية

واعلن مكتب حفظ ونشر أثار الامام الخامنئي اليوم الخميس انه وبالتزامن مع ذكرى استشهاد السيدة الزهراء (س) اصدر سماحة قائد الثورة الاسلامية بيانا بمناسبة تشييع رفات 250 شهيدا مجهولي الهوية استشهدوا ابان فترة الحرب المفروضة على ايران (1980-1988م).

وجاء في رسالة سماحة القائد: السلام على الشهداء مجهولي الهوية الذين عبقت رفاتهم رائحة طبية تملا البلاد وبدمائهم رفعوا راية العز والفخر في سبيل الاسلام والقرآن "؛ ان تزامن تشييع رفاتهم مع ذكرى استشهاد السيدة الزهراء (س) يبشر بان اسم هولاء الشهداء سيبقي خالدا؛ نسلم على ارواح الشهداء وعلى اسرهم ونسأل الباري التعالي أن يمن عليهم بالفضل والرحمة.