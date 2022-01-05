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قائد قوة القدس: سينتقم احرار العالم بطريقة لم تراها امريكا في حياتها

سننتقم بشكل كبير، الا ان لدينا أسلوبنا الخاص ، وسيستمر مسار المقاومة المليئ بالفخر وان سيف المقاومة الحاسم سيقضي على من يقف امامه.
رمز الخبر: ۶۱۹۱۶
تأريخ النشر: 05 January 2022

قال قائد قوة القدس التابعة لحرس الثورة الإسلامية، العميد اسماعيل قااني : ان احرار العالم سينقمون بطريقة من امريكا بحيث لم تراها في حياتها.

ویذکر ان العميد إسماعيل قاآني قائد قوة القدس التابعة لحرس الثورة الاسلامية قال في كلمة له القاها في مراسم احياء ذكرى شهداء المدافعين عن العتبات المقدسة في العاصمة طهران : لقد رايتم هذا العام مراسم تكريم واحياء ذكرى هذا الشهيد والذي كان ممثلا عن جميع شهداء جبهة المقاومة مبينا ان تكريم واحياء ذكرى الشهيد سليماني بمعنى تكريم واحياء ذكرى جميع شهداء المقاومة والعالم الإسلامي.

واضاف العميد قاآني: "العدو تصور ان الامر انتهى من خلال ارتكابه الجريمة وقيامه بالعملية الدنيئة ، الا ان ترامب وسائر الاشخاص الذين كانوا معه كلهم ​​واضح امرهم بالنسبة لنا ، من بومبيو المجرم الذي لم يحتقره أحد مثل ما قام الشهيد سليماني باذلاله ومن الرئيس الامريكي وإلى كل من شارك في هذه الجريمة هم تحت مجهر احرار في العالم.

وقال قائد قوة القدس: إنهم ظنوا أن إذلالهم سيختفي من خلال استشهاد الشهيد سليماني، لقد تصورتم ان الامر انتهى اثر هذه الضربة ، المجتمع الاسلامي واحرار العالم سينتقمون منكم بحيث لا تنسون ذلك خلال ما بقى من حياتكم.

وقال العميد قاآني مخاطبًا الأمريكان: "كان خروجكم من المنطقة احدى الأهداف ، والاكبر من ذلك لقد تم طردكم .. في فترة كان لدى الأمريكيين 150 ألف جندي في العراق ، لكنهم الآن يقولون إن لدينا 2500 جندي ، الشعب العراقي وأصدقاء الشهيد سليماني لن يتسامحوا معكم ، وسنحتفظ لانفسنا بحق الرد .

وبشان الانتقام لدم الشهيد سليماني اكد قائلا: " سننتقم بشكل كبير، الا ان لدينا أسلوبنا الخاص ، وسيستمر مسار المقاومة المليئ بالفخر وان سيف المقاومة الحاسم سيقضي على من يقف امامه.

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