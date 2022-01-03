مفاوضات الجولة الثامنة في فيينا بين ايران ومجموعة "4+1" تستانف اليوم

ان لقاءات منفصلة عقدت في هذا الاطار بحضور منسق اللجنة المشتركة للاتفاق النووي، وايضا ممثلي الترويكا الاوروبية.

تستانف مفاوضات الجولة الثامنة في فيينا بين ايران ومجموعة "4+1" بعد توقف دام 3 ايام بغية مواصلة المشاورات والمحادثات المكثفة بين المفاوضين للوصول الى اتفاق.

وكانت الجولة الثامنة لمفاوضات فيينا قد انطلقت يوم الاثنين الماضي وتوقفت موقتا يوم الخميس لمناسبة عطلة العام الميلادي الجديد لتستانف اليوم الاثنين من جديد بعد توقف لثلاثة ايام، ووفقا للمفاوضين فقد استمرت المشاورات وتبادل النصوص بصورة غير رسمية خلال الايام الثلاثة هذه.

وخلال ايام المفاوضات التي جرت الاسبوع الماضي كانت هنالك محادثات مكثفة على مستوى رؤساء الوفود والخبراء بين ايران ومجموعة "4+1" والاتحاد الاوروبي في مجال رفع الحظر والقضايا النووية. وبالتزامن مع ذلك عقد اعضاء الاتفاق النووي من دون حضور ايران عدة جلسات مع الوفد الاميركي الذي يتراسه المندوب الاميركي الخاص في الشان الايراني روبرت مالي.

وقد اكد نائب وزير الخارجية للشؤون السياسية، رئيس الوفد الايراني المشارك في مفاوضات فيينا "علي باقري كني"، ان نتائج المباحثات التي جرت خلال الايام الاخيرة تشير الى حصول تقدم جيد في مجال الغاء الحظر.

وفي تصريح للصحافيين قبيل مغادرته العاصمة النمساوية باتجاه طهران يوم الخميس، اوضح باقري كني : ان المباحثات التي اجريت في اطار الجولة الثامنة من المفاوضات النووية بين ايران ومجموعة 4+1 الدولية، تمحورت بشكل اساسي على موضوع الغاء الحظر.

واشار في هذا السياق، الى استمرار المباحثات بشتى القضايا بين الجانب الايراني والاطراف الاخرى؛ ومنها موضوع الحصول على ضمانات (فيما يخص الغاء الحظر).

ومضى يقول: ان لقاءات منفصلة عقدت في هذا الاطار بحضور منسق اللجنة المشتركة للاتفاق النووي، وايضا ممثلي الترويكا الاوروبية.

وصرح كبير المفاوضين الايرانيين، انه على صعيد الغاء الحظر جرت مراسلات بين الطرفين، وهناك تقدم جيد حصل خلال الايام القليلة الماضية بعد انطلاق الجولة الثامنة من مفاوضات فيينا.

واعرب باقري كني عن امله بأن تعود الاطراف المختلفة الى طاولة المفاوضات بعد انتهاء عطلة راس السنة الميلادية 2022، بمزيد من الجدية فيما يخص الغاء الحظر الظالم.