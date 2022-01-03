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رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية:

نسعى كي تؤدي الابحاث النووية دورا مهما في ازدهار الانتاج والصادرات

انني اؤكد دوما على هذا الموضوع وآمل، في ظل المزيد من جهود العلماء الايرانيين، ان تؤدي ابحاث علماء الصناعة النووية دورا مهما في ازدهار الانتاج وصادرات البلاد.
رمز الخبر: ۶۱۸۷۸
تأريخ النشر: 03 January 2022

اكد مساعد رئيس الجمهورية رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية محمد اسلامي بذل الجهود من اجل ان تؤدي ابحاث العلماء النوويين دورا مهما في ازدهار الانتاج وصادرات البلاد.

واشار اسلامي في مدونة له على موقع اينستغرام الاحد الى انعقاد مؤتمر علمي خلال الاسبوع الماضي تحت عنوان "مسرعات الذرات واستعمالاتها" برعاية منظمة الطاقة الذرية الايرانية ومشاركة عدد من المراكز العلمية ذات الصلة في البلاد وقال: ان موضوع مسرعات الذرات يعد احدى الادوات المهمة في تنفيذ الاهداف العلمية –البحثية ونحن نسعى عبر التخطيط المنجز في المنظمة ومركز ابحاث العلوم والفنون النووية وكذلك سائر المراكز العلمية وراء تاثير مسرعات الذرات في تنفيذ مشاريع high-tech في القطاعات الصناعية والطبية.

واضاف: ان الانشطة المنجزة في هذا المجال باعثة على الكثير من الامل ونسعى من اجل ان تستفيد الشركات المعرفية في المستقبل القريب من مسرعات الذرات في مجالات مهمة مثل المواد البوليمرية والطب والاستخدامات الصناعية والاتصالات وخفض التلوث والالكترونيات والسيطرة والفراغ وغير ذلك من الامور.

وقال اسلامي: انني اؤكد دوما على هذا الموضوع وآمل، في ظل المزيد من جهود العلماء الايرانيين، ان تؤدي ابحاث علماء الصناعة النووية دورا مهما في ازدهار الانتاج وصادرات البلاد.

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