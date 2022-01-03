رئيس منظمة الثقافة والعلاقات الاسلامية يعزي بوفاة الاسقف ديزموند توتو

واشار "حجة الاسلام ايماني بور" في رسالته، الى "سجل الاسقف الفقيد الحافل بالنضال ضد نظام الفصل العنصري في جنوب افريقيا".

بعث رئيس منظمة الثقافة والعلاقات الاسلامية (في ايران)، "حجة الاسلام محمد مهدي ايماني بور"، رسالة عزاء الى اتباع الطائفة المسيحية في العالم، بمناسبة وفاة كبير أساقفة جنوب أفريقيا السابق، والحائز على جائزة نوبل للسلام - عام 1984 "ديزموند توتو".

واشار "حجة الاسلام ايماني بور" في رسالته، الى "سجل الاسقف الفقيد الحافل بالنضال ضد نظام الفصل العنصري في جنوب افريقيا".

وكتب رئيس منظمة الثقافة والعلاقات الاسلامية، بالمناسبة، ان "الاسقف توتو" افنى عمره في سبيل مقارعة التمييز العنصري وقد تحمل الكثير من الصعاب و وُضع تحت طائلة الملاحقات والسجن والاساءة، دون ان يتراجع وانما كرّس تجاربه لخدمة شعبه وتحسين الظروف المعيشية في بلاده.