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إذا لم تقتنع "إسرائيل" سنزيد غلتنا..

هنية: سنُجبر الاحتلال على صفقة لتبادل الأسرى بينهم أسرى "جلبوع"

قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية إنّ حركته ستجبر "الاحتلال الإسرائيلي" على صفقة لتبادل الأسرى بينهم "أسرى جلبوع".
رمز الخبر: ۶۱۸۷۰
تأريخ النشر: 02 January 2022

وأكد هنية أنَّ لدى كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، 4 أسرى إسرائيليين، وقال: "إذا لم تقتنع إسرائيل سنزيد غلتنا عبر أذرعنا في كل مكان" حسب تعبيره.

وفي سياق آخر، نفى هنية وجود انقسامات أو انشقاقات داخل حركة حماس، مؤكدا أن الكل ملتزم بقرارات الحركة.

و"أسرى جلبوع" يطلق على الأسرى الأبطال الستة الذين تمكنوا من انتزاع حريتهم من سجن جلبوع الإسرائيلي شديد التحصين، قبل أشهر، عبر نفق أرضي، قبل أن تلقي قوات الاحتلال القبض عليهم تباعا بعد عملية مطاردة امتدت لأسبوعين.

وتحتفظ كتائب “القسام” بـ4 من جنود الاحتلال لديها، اثنان منهم أسرتهم خلال العدوان على قطاع غزة عام 2014، وآخران أسرا في ظروف غير معروفة بعد الحرب، وتشترط الإفراج عن عشرات المحررين من “وفاء الأحرار” المعاد اعتقالهم، للبدء في مفاوضات صفقة جديدة.

وكان عضو المكتب السياسي لحركة حماس ومسؤول مكتب الشهداء والأسرى والجرحى زاهر جبارين أكد على أن المقاومة تعمل ليل نهار ولا تأل جهدا في إنجاز صفقة “وفاء أحرار” بطولية جديدة.

وقال إنه “لا يعني أن لدينا 4 جنود سننام عليهم، بل هناك أجهزة تعمل ليل ونهار ولا تضيع دقيقة واحدة لأجل انجاز صفقة بطولية، وعمليات أسر الجنود استراتيجية”.

المصدر: فلسطين الآن

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