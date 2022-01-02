مقتل 6 عناصر من عصابة شريرة خلال اشتباك مسلح مع قوات الحرس الثوري

ان 6 عناصر من العصابة الشريرة قتلوا خلال هذه الاشتباكات الشديدة واصيب 5 اخرين بجروح كما تم تدمير مخبئ ومقر العصابة الشريرة بشكل كامل.

أعلنت العلاقات العامة لمقر "قدس" التابع لقوات حرس الثورة الاسلامية مقتل 6 عناصر من عصابة مسلحة شريرة خلال اشتباك وقع مع مجاهدي هذا المقر في منطقة بجنوب شرق البلاد.

ويذکر نقلا عن العلاقات العامة لمقر "قدس" التابع لقوات حرس الثورة الإسلامية في بيان لها : اثر الاشتباكات التي وقعت خلال الايام الاخيرة بين مجاهدي مقر "قدس" التابع لقوات حرس الثورة الاسلامية في جنوب شرق البلاد ، تمكن مجاهدو المقر اليوم السبت اثر رصد دقيق وعمليات استخباراتية معقدة من تحديدمخبأ ومقر عدد من عناصر العصابة الشريرة المسلحة في منطقة "كورين" بمحافظة سيستان وبلوجستان .

واضاف المصدر ان 6 عناصر من العصابة الشريرة قتلوا خلال هذه الاشتباكات الشديدة واصيب 5 اخرين بجروح كما تم تدمير مخبئ ومقر العصابة الشريرة بشكل كامل.

وتابع: وقد استشهد في هذا الاشتباك الذي وقع بالقرب من احدى القرى في المنطقة، ثلاثة من مجاهدي وقوات التعبئة الذين توجهوا لانقاذ العوائل التي استخدمتها هذه العاصبة الشريرة درعا بشريا لهم.