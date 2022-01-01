سائح بنمي يعتنق الاسلام في مقام الامام الرضا (ع)

اعتنق سائح بنمي الدين الاسلامي اثناء زيارته لمقام الامام الرضا عليه السلام في مدينة مشهد المقدسة /شمال شرق/.

وأفاد الموقع الاعلامي للعتبة الرضوية المقدسة اليوم الاربعاء ان الشاب البنمي الذي يبلغ عمره 32 عاما نطق بالشهادتين ، خلال مراسم اقيمت في مكتب إدارة شؤون الزوار غير الايرانيين في العتبة واعتنق الاسلام الحنيف.

وكان هذا الشاب يعتنق المسيحية الا انه بحث حول الاسلام اثناء دراسته الجامعية وقرر اعتناقه بعد دراسات مستفيضة كما صرح.

وتم اهداء ترجمة للقرآن الكريم وكتاب اصول العقائد لهذا الشاب خلال المراسم.

وتقع بنما في اميركا اللاتينية.