النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۴۷مشاهدات
‍ پ

حمدوك يعيد مدير الإذاعة والتلفزيون السوداني الذي أقاله البرهان

أفادت وكالة الأنباء السودانية "سونا" بأن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، قرر إنهاء تكليف مدير عام الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون إبراهيم البزعي، الذي عينه قائد الجيش عبد الفتاح البرهان في الفترة الماضية.
رمز الخبر: ۶۱۶۵۱
تأريخ النشر: 22 December 2021

وقرر حمدوك إعادة تعيين لقمان أحمد محمد، مديرا عاما للهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون.
وفي 28 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أقال البرهان كلا من لقمان أحمد، ومدير وكالة الأنباء الرسمية محمد عبد الحميد عبد الرحمن.
وقال مجلس الوزراء، في بيان، إن "حمدوك أصدر قرارا بإنهاء تكليف إبراهيم محمد إبراهيم البُزعي من منصب مدير عام الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، وإعادة تعيين لقمان أحمد محمد مديرا عاما للهيئة".
وأصدر حمدوك قرارا بإنهاء تكليف محمد آدم عبد الكريم من تسيير مهام مدير عام البنك الزراعي السوداني، وتكليف بدر الدين عبد الله أحمد العباس، بتسيير مهام مدير عام البنك الزراعي السوداني لحين إشعار آخر.
والثلاثاء، نقلت وكالة رويترز عن مصادر مقربة من حمدوك، أن الأخير أبلغ مجموعة من الشخصيات اجتمعت معه بأنه يعتزم الاستقالة من منصبه.
وأشارت الوكالة إلى أن الشخصيات السياسية والفكرية الوطنية التي اجتمعت مع حمدوك دعت الأخير للعدول عن قراره، إلا أنه أكد إصراره على هذه الخطوة خلال الساعات المقبلة.
وفي 12 كانون الأول/ ديسمبر، أقال حمدوك جميع القائمين بأعمال أمناء الولايات الذين عينهم البرهان عقب إطاحته بالحكومة الانتقالية.
ومطلع الشهر الحالي أعفى حمدوك، 20 وكيل وزارة، كان قد عينهم البرهان، عقب إطاحته بالحكومة الانتقالية، كما أنه كلف آخرين جدد بتسيير مهام الوزارات.
والاثنين، أعلن البرهان رئيس مجس السيادة الانتقالي "دعمه الكامل" لحمدوك، وأن التعيينات التي أجراها الأخير تمت "بالتنسيق" بين الطرفين.
وقرر حمدوك، في 24 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، مراجعة جميع الإقالات والتعيينات التي أصدرها البرهان خلال الأسابيع الماضية.
ومنذ 25 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، يشهد السودان احتجاجات رفضا لإجراءات اتخذها البرهان في اليوم ذاته، تضمنت إعلان حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، عقب اعتقال قيادات حزبية ومسؤولين، وهو ما اعتبرته قوى سياسية "انقلابا عسكريا"، وهو ما ينفيه البرهان.
وفي محاولة لمعالجة هذا الوضع، وقع البرهان وحمدوك، في 21 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، اتفاقا سياسيا يتضمن عودة الأخير لمنصبه، وتشكيل حكومة كفاءات (بلا انتماءات حزبية)، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وتعهد الطرفين بالعمل سويا لاستكمال المسار الديمقراطي.

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
مكتب اعلام الاسرى: الأوضاع داخل سجون الاحتلال تتجه نحو التصعيد
سقوط مأرب بات وشيكاً وصنعاء أصبحت في موقع القوة
المغرب يعلن عودة العلاقات مع ألمانيا
'الوفاق' تسلّم خطاباً إلى غوتيرش حول انعدام حقوق الانسان في البحرين
التيار الصدري: باب الحنانة مفتوح لمن يقدم أدلة عن الفساد
واشنطن 'تتأسف' على تأجيل الانتخابات في ليبيا !
حماس: سنعمل على إنجاح مؤتمر الجزائر للفصائل الفلسطينية
الاتحاد الأوروبي يتحرك ضد بولندا بعد رفضها قراراته
العمليات المشتركة: لم يبق من القوات الأميركية في العراق سوى المستشارين
الإطار التنسيقي يكشف نتائج مباحثاته مع الاحزاب الكردية في العراق
انهاء عزل الأسيرتين مرح باكير وشروق دويات
استنكار فلسطيني واسع لتصريحات "منصور عباس"
موسكو: اتفقنا في استانا على سحق الارهابيين في سوريا نهائيا
العثور على جنين ديناصور محفوظ جيداً داخل بيضة متحجرة
الجعفري : الغرب يصفّي حساباً مع سوريا.. والحرب تنتهي بإنهاء الاحتلال
الجزائر...توقيف 4 مغاربة في عين الدفلى
العراق: اخلاء قاعدة حرير من القوات التحالف الامريكي
الرئيس الأسد يصدر قانوناً هاما للشركات الراغبة بتوفيق أوضاعها
إعلام إسرائيلي: البيت الأبيض لا يستجيب لطلب بينت إجراء محادثة هاتفية
العراق يعلن استكمال دفع تعويضات الكويت
باسيل: اليوم تم اسقاط المجلس الدستوري وما حصل هو نكسة للحق
“الجبهة الديمقراطية”: عملية جنين دليل أن الشعب الفلسطيني لن ينسى أسيراته وأسراه
“لجان المقاومة”: عملية الدهس في جنين رد طبيعي على جرائم العدو الصهيوني بحق أسيراتنا بالسجون
شهيد فلسطيني برصاص العدو الاسرائيلي غرب جنين بالضفة المحتلة
الجعفري : الغرب يصفّي حساباً مع سوريا.. والحرب تنتهي بإنهاء الاحتلال
"رويترز": رئيس الوزراء السوداني يعتزم الاستقالة من منصبه خلال ساعات
حماس: الثورة لن تتوقف حتى إنهاء الاحتلال
واشنطن بوست: الإمارات تجسست على زوجة جمال خاشقجي
بيان "أستانة" يعارض استخدام "إسرائيل" الطائرات المدنية للعدوان على سوريا
التيار الصدري: باب الحنانة مفتوح لمن يقدم أدلة عن الفساد