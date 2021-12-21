السفير الايراني في باكو: تاسيس ممر ترانزيت جديد بين ايران واذربيجان وجورجيا

ولفت انه بعد احياء ممر ايكو (بين باكستان وايران وتركيا) والتشغيل التجريبي لممر الشمال – جنوب الدولي (بين فنلندا وروسيا وجمهورية اذربيجان وايران والخليج الفارسي والهند)، حان الوقت لنشهد خلال الاسبوع الجاري تشغيل ممر جديد (بمشاركة ايران وجمهورية اذربيجان وجورجيا والبحر الاسود واوروبا).

اعلن السفير الايراني في باكو "سيد عباس موسوي"، تشغيل ممر جديد لترانزيت السلع بين جمهورية اذربيجان والجمهورية الاسلامية الايرانية وجوريا، قريبا.

واوضح موسوي في تغريدة له على موقع تويتر، ان هذا الممر سيبدا نشاطه خلال الاسبوع الجاري.

واكد ان ايران، هي قطب ممرات الترانزيت في العالم.

ولفت انه بعد احياء ممر ايكو (بين باكستان وايران وتركيا) والتشغيل التجريبي لممر الشمال – جنوب الدولي (بين فنلندا وروسيا وجمهورية اذربيجان وايران والخليج الفارسي والهند)، حان الوقت لنشهد خلال الاسبوع الجاري تشغيل ممر جديد (بمشاركة ايران وجمهورية اذربيجان وجورجيا والبحر الاسود واوروبا).