النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۵۴مشاهدات
‍ پ

السفير الايراني في باكو: تاسيس ممر ترانزيت جديد بين ايران واذربيجان وجورجيا

ولفت انه بعد احياء ممر ايكو (بين باكستان وايران وتركيا) والتشغيل التجريبي لممر الشمال – جنوب الدولي (بين فنلندا وروسيا وجمهورية اذربيجان وايران والخليج الفارسي والهند)، حان الوقت لنشهد خلال الاسبوع الجاري تشغيل ممر جديد (بمشاركة ايران وجمهورية اذربيجان وجورجيا والبحر الاسود واوروبا).
رمز الخبر: ۶۱۵۸۸
تأريخ النشر: 20 December 2021

اعلن السفير الايراني في باكو "سيد عباس موسوي"، تشغيل ممر جديد لترانزيت السلع بين جمهورية اذربيجان والجمهورية الاسلامية الايرانية وجوريا، قريبا.

واوضح موسوي في تغريدة له على موقع تويتر، ان هذا الممر سيبدا نشاطه خلال الاسبوع الجاري.

واكد ان ايران، هي قطب ممرات الترانزيت في العالم.

ولفت انه بعد احياء ممر ايكو (بين باكستان وايران وتركيا) والتشغيل التجريبي لممر الشمال – جنوب الدولي (بين فنلندا وروسيا وجمهورية اذربيجان وايران والخليج الفارسي والهند)، حان الوقت لنشهد خلال الاسبوع الجاري تشغيل ممر جديد (بمشاركة ايران وجمهورية اذربيجان وجورجيا والبحر الاسود واوروبا).

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
السفير الايراني في باكو: تاسيس ممر ترانزيت جديد بين ايران واذربيجان وجورجيا
امير عبداللهيان: لتاسيس لجان قنصلية وحدودية مشتركة مع الكويت
عمران خان: تداعيات الفوضى في أفغانستان لا تقتصر على إيران وباكستان
طهران تستضيف لجنة التحقيق المشتركة حول اغتيال الشهيد سليماني
امير عبد اللهيان: الشعب الافغاني بحاجة الى مساعدات انسانية عاجلة
عون يجدد إدانته استخدام العدو الإسرائيلي الأجواء اللبنانية للاعتداء على سورية
الهيئة القيادية لأسرى الجهاد: سنرد بقوة على الاعتداء الوحشي "الإسرائيلي" بحق الأسيرات
دول مجلس التعاون الإسلامي تتفق على إنشاء صندوق إغاثة إنساني لأفغانستان