النائب الاول لرئيس الجمهورية: الاستراتيجية الاساسية للحكومة هي تعزيز العلاقات مع دول الجوار

اكد النائب الاول لرئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية محمد مخبر ان الاستراتيجية الاساسية للسياسة الخارجية للحكومة الثالثة عشرة هي تعزيز العلاقات مع دول الجوار .

وبين مخبر في كلمته خلال ملتقى السفراء ورؤساء ممثليات الجمهورية الاسلامية الايرانية في الدول الجارة المنعقد في طهران: ان التفاوض من موقع الضعف مع القوى العالمية ليس من استراتيجيات الجمهورية الاسلامية الايرانية.

واكد بان الحكومة تعمل على تعزيز القدرات الداخلية ولا تربط ادارة البلاد بقضية المفاوضات فقط واشار الى توجيهات وتاكيدات قائد الثورة الاسلامية بالاستفادة من فرصة المشاركة الشعبية الفاعلة في ادارة البلاد وقال: انه ينبغي توجيه السيولة النقدية نحو الاستثمار والانتاج والاستفادة من الطاقات الراهنة في مسار تنمية وتقدم واعمار البلاد.

واعتبر وجود 15 دولة جارة ميزة كبرى للجمهورية الاسلامية الايرانية واضاف: ان الاستراتيجية الاساسية للسياسة الخارجية للحكومة الثالثة عشرة هي تنظيم وتعزيز العلاقات مع الجيران.

واشار الى الظروف الجغرافية للبلاد وقال: ان وجود بحرين في شمال وجنوب البلاد يعد فرصة كبرى لتوفير فرص العمل وزيادة الرخاء الاجتماعي والانتاج الوطني ومعالجة ازمة المياه.

وقال مخبر: ان التقدم بالاستراتيجيات السياسية في التعامل مع الدول الاخرى لن يستمر في حال عدم وجود انشطة اقتصادية مستديمة وبناء عليه ينبغي العمل على ايجاد علاقات بناءة مع الدول الجارة ودول المنطقة والعالم وان نتابع الاستثمارات المشتركة بجدية.