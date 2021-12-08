النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۴۵مشاهدات
‍ پ

بدء مناورة مصرية روسية في نطاق الأسطول الشمالي بالبحر المتوسط

أعلن الجيش المصري، الإثنين، انطلاق مناورة مصرية روسية بنطاق الأسطول الشمالي بالبحر المتوسط، تعد النسخة الرابعة من تدريبات عرفت باسم جسر الصداقة.
رمز الخبر: ۶۱۳۹۰
تأريخ النشر: 07 December 2021

وقال المتحدث باسم الجيش العقيد غريب عبد الحافظ في بيان: "انطلقت فعاليات التدريب البحري المصري الروسي، جسر الصداقة -4، الذى يستمر لعدة أيام بالمياه الإقليمية بنطاق الأسطول الشمالي بالبحر المتوسط".
ووفق البيان "يشارك في التدريب عدد من القطع البحرية المصرية والروسية وعناصر من القوات الخاصة البحرية لكلا الجانبين"، دون تفاصيل.
وأضاف البيان: "يأتي التدريب في إطار خطة التدريبات السنوية المشتركة للقوات المسلحة مع الدول الصديقة والشقيقة لتعزيز آفاق التعاون العسكري وتبادل الخبرات التدريبية".
وفي سياق متصل، أفادت وكالة سبوتنيك الروسية المحلية، الإثنين، أن "المرحلة الرئيسية لمناورات "جسر الصداقة 2021" بدأت في البحر المتوسط وتستمر لـ 3 أيام".
ونقلت عن تلفزيون القوات المسلحة الروسية "زفيزدا" أن "بارجتين عسكريتين روسيتن (فرقاطة الصواريخ "أدميرال غريغوروفيتش" وسفينة الدورية "دميتري روغاتشوف") مشاركتان بالتدريب بدأت بتنفيذ قصف مدفعي ضد الأهداف الافتراضية المعادية".
وتتضمن الأنشطة التدريبية الأخرى "إنقاذ السفينة المنكوبة وتفتيش السفن المشبوهة والتزود بالوقود والمؤن في البحر".
وانطلقت مناورات "جسر الصداقة" بين مصر وروسيا في 2015، بمياه البحر المتوسط، وحلت نسختها الثانية في ديسمبر/ كانون أول 2019، والثالثة في نوفمبر/ تشرين 2020، في نوفوروسيسك وميدان التدريب البحري لأسطول البحر الأسود.

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
دور بريطانيا في الشرق الأوسط؛ قراءة في وثائق برلمانية وحكومية بريطانية
بدء مناورة مصرية روسية في نطاق الأسطول الشمالي بالبحر المتوسط
تكهنات بشأن استئناف محتمل لمحادثات رفع الحظر يوم الخميس
سوريا: عدوان صهيوني يستهدف مرفأ اللاذقية بعدة صواريخ
تل أبيب تستصرخ واشنطن في الوقت المستقطع: «النووي» تجاوزَنا... استدركوا الصواريخ!
أستاذ جامعة الخليج الفارسي من بين أفضل العلماء في العالم
شمخانی یستقبل مستشار الأمن الوطني الإماراتي
مسؤول تجاري روسي: اكمال "ممر الشمال ـ الجنوب" أمر حيوي لطهران وموسكو
تخت روانجي: الممتلكات الثقافية للدول لا تخضع للتدابير القسرية أحادية الجانب
ايران واحدة من الدول المتقدمة في زراعة قوقعة الاذن
نائب سوری: العلاقات السورية الإيرانية ليست عابرة
امير عبداللهيان : تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني خطأ ستراتيجي
رئيسي يؤكد على زيادة التبادل الاقتصادي الى اضعاف بين طهران ودمشق
كتائب المقاومة الوطنية: صبرنا بدأ بالنفاذ وكل الخيارات أمامنا مفتوحة
الاتفاق يجب أن يكون شاملا بحيث يشعر الشعب بنتائجه بشكل ملموس
دور بريطانيا في الشرق الأوسط؛ قراءة في وثائق برلمانية وحكومية بريطانية
شمخانی یستقبل مستشار الأمن الوطني الإماراتي
امير عبداللهيان : تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني خطأ ستراتيجي
رئيسي: نرحب بتعزيز العلاقات مع الإمارات
أستاذ جامعة الخليج الفارسي من بين أفضل العلماء في العالم
رئيسي يؤكد على زيادة التبادل الاقتصادي الى اضعاف بين طهران ودمشق
مسؤول تجاري روسي: اكمال "ممر الشمال ـ الجنوب" أمر حيوي لطهران وموسكو
نائب سوری: العلاقات السورية الإيرانية ليست عابرة
تخت روانجي: الممتلكات الثقافية للدول لا تخضع للتدابير القسرية أحادية الجانب
سوريا: عدوان صهيوني يستهدف مرفأ اللاذقية بعدة صواريخ
تل أبيب تستصرخ واشنطن في الوقت المستقطع: «النووي» تجاوزَنا... استدركوا الصواريخ!
كتائب المقاومة الوطنية: صبرنا بدأ بالنفاذ وكل الخيارات أمامنا مفتوحة
الاتفاق يجب أن يكون شاملا بحيث يشعر الشعب بنتائجه بشكل ملموس
تكهنات بشأن استئناف محتمل لمحادثات رفع الحظر يوم الخميس
ايران واحدة من الدول المتقدمة في زراعة قوقعة الاذن