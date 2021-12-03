تساقط غزير للثلوج في مناطق مختلفة والارصاد الجوّية تحذر المواطنين

بدأت الثلوج اليوم الجمعة، بالتساقط على مرتفعات ولايتي القصرين وسليانة في المغرب، إذ شهدت منطقة صدين من معتمدية مكثر التابعة لولاية سليانة، تساقطًا للثلوج، تدخلت على إثرها وحدات التجهيز والحماية المدنية لمعاينة المسالك الفرعية

وفقا لما أفادته تابناك_على غرار ذلك، شهد مسلك سوق الجمعة ومسلك بني حازم انطلاق عملية رش الطريق الوطنية بين مدينة مكثر والروحية على مستوى منطقة صدين بمادة الملح كإجراء استباقي لمنع تراكم الثلوج بالطريق.

بدورها شهدت منطقتي معتمديتي تالة والعيون، من ولاية القصرين، تساقط الثلوج بكميات محدودة.

كما حذّرت مصالح الأرصاد الجوية، من تساقط الثلوج على المرتفعات التي يصل علوها إلى ال 900 متر وأمطار غزيرة.

ولفتت الأرصاد الجوية الى أن سِمك الثلوج سيصل إلى 5 و10 سنتمترات بالمناطق الوسطى والشرقية، بولايات تلمسان، وسيدي بلعباس، وسعيدة، والنعامة، والبيض، والأغواط، والجلفة، وتيارت وتيسمسيلت.