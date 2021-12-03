توقيع إتفاقية بين ابو ظبي وباريس لشراء 80 طائرة رافال

خلال زيارة للرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون إلى دبي في بداية جولة خليجية، أعلنت الرئاسة الفرنسية أن فرنسا والإمارات وقّعتا إتفاقية لشراء 80 طائرة مقاتلة من طراز رافال.

وفقا لما أفادته تابناك_أعلنت الرئاسة الفرنسية في بيان، اليوم الجمعة، أن فرنسا والإمارات قد وقّعتا إتفاقية لشراء 80 طائرة مقاتلة من طراز رافال، وذلك خلال زيارة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى دبي في بداية جولة خليجية.

كما وقّعت أبوظبي اتفاقية لشراء 12 طائرة مروحية من طراز "كاراكال"، فيما رأت الرئاسة الفرنسية في بيان صحفي أن "هذا إنجاز كبير للشراكة الاستراتيجية بين البلدين".

وتعتبر هذه أكبر صفقة خارجية للطائرات الفرنسية المقاتلة منذ دخولها الخدمة في 2004. وسيتم تسليم الطائرات بدءا من عام 2027. وتهدف هذه الصفقة إلى إستبدال 60 طائرة من طراز "ميراج 2000-9" حصلت عليها الإمارات عام 1998.

وقد جاء توقيع الاتفاقية بين ولي عهد أبو ظبي والرئيس ماكرون ليضع حدًا لعشر سنوات من مفاوضات متعثرة قادها الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي لبيع هذه المقاتلات. لكن منذ ذلك الوقت حققت طائرات رافال نقلة نوعية على المستوى الدولي رغم سعرها الباهض ورغم المنافسة المحتدمة بين واشنطن وأوروبا. إذ استطاعت باريس إقناع عدة دول وإبرام صفقات معها. منها قطر (38 مقاتلة رافال) والهند (36) ومصر (30 زائد 24 مقاتلة أخرى من نفس النوع) إضافة إلى اليونان وكرواتيا كانتا آخر دولتين تعقدان صفقة مع الرئيس ماكرون.

وبحسب تقرير للبرلمان الفرنسي عن صادرات باريس من الأسلحة، فإن الإمارات هي خامس أهم مشترٍ للأسلحة الفرنسية في العقد الماضي حيث بلغت قيمة الصفقات نحو 4.7 مليار يورو.