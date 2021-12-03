إستشهاد شاب فلسطيني وجرح آخر برصاص شرطة الاحتلال في أم الفحم

استشهد شاب فلسطيني وأصيب آخر، صباح اليوم الجمعة، برصاص شرطة الاحتلال بزعم دهسهما لشرطيين خلال دورية في مدينة أم الفحم بالداخل الفلسطيني.

استشهد اليوم الجمعة، شاب فلسطيني وأصيب آخر في مدينة أم الفحم برصاص عناصر شرطة الاحتلال الإسرائيلية، بينما أصيب شرطيان أحدهما بجروح متوسطة والآخر بجروح طفيفة إثر تعرضهما للدهس من قبل السيارة التي كان يستقلها الشابان بحسب اعلام الاحتلال.

وأفادت وسائل إعلام عبرية، باستشهاد سائق السيارة، ووصفت جراح الآخر بالمتوسطة، مشيرة إلى اعتقالهما عقب الحادث.

وأشارت إلى أن الشرطيين الإسرائيليين أصيبا بجروح ما بين المتوسطة والطفيفة.

وزعم الاحتلال أنه عثر على مسدس داخل مركبة الشابين.

ويأتي ذلك بعد وقت قليل من اعتقال شرطة الاحتلال، ستة أشخاص آخرين بزعم ارتكاب أحداث شغب ليلية جرت في أم الفحم.

وشهدت مدينة أم الفحم الليلة الماضية اطلاق نار كثيف على خلفية مقتل الشاب محمد برغل في المدينة يوم أمس، كما أُضرمت النار في عدد من المنازل.