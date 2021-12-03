النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۷۱مشاهدات
‍ پ

إغلاق الحدود ينذر بخسائر فادحة في قطاع السياحة

يتخوف العاملون في قطاع السياحة في المغرب من "ضربة قاضية" تعمّق أزمة هذا القطاع الحيوي للاقتصاد المغربي للعام الثاني، بسبب إغلاق الحدود مجددا جراء جائحة كوفيد-19، خصوصا مع فرنسا التي تعد أهم مصدر للسياح الأجانب.
رمز الخبر: ۶۱۳۱۵
تأريخ النشر: 03 December 2021

وفقا لما أفادته تابناك_قبيل تعليق الرحلات الجوية تماما لأسبوعين تحسبا لانتشار المتحورة أوميكرون ابتداء من الاثنين، أغلق المغرب حدوده منذ الأحد وحتى إشعار آخر مع فرنسا، بسبب تطورات الوضع الوبائي في "جواره الأوروبي".

وكانت الرحلات معلقة أيضا منذ الشهر الماضي مع بريطانيا وألمانيا وهولندا، وجميعها من الدول التي يأتي منها السياح تقليديا للسياحة في المغرب.

وبينما كان المهنيون يعوّلون على عطل أعياد نهاية السنة لتخفيف الخسائر التي يتكبدها القطاع منذ عامين، يأسف رئيس فيدرالية الفندقيين المغاربة لحسن زلماط لكون "الانتعاشة المأمولة لن تتحقق". ويضيف "كل الحجوزات ألغيت وجل الفنادق سوف تضطر للإغلاق، علما أن نحو 50 بالمئة منها مغلقة أصلا منذ بدء الجائحة".

ويصف رئيس فيدرالية أرباب وكالات الأسفار محمد السملالي تعليق الرحلات مع فرنسا في هذه الفترة بالذات "بالضربة القاضية للقطاع". وينبّه إلى أن "قرابة 80 بالمئة من وكالات الأسفار ما تزال مقفلة منذ ظهور الجائحة" مطلع 2020.

ونقل الإعلام المحلي عن أحد المهنيين قوله إن السياحة المغربية ستخسر أكثر من 100 مليون دولار على أقل تقدير خلال فترة رأس السنة الميلادية.

وعلى الصعيد العالمي، قدّرت منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة هذا الأسبوع خسائر هذا القطاع بتريليونَي دولار عام 2021، وهو مبلغ مماثل للعام الماضي، واصفة تعافي القطاع بأنه "بطيء" و"هش".


         

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
تاريخ التواطؤ المغربي مع الكيان الصهيوني
القضاء الليبي يعيد سيف الإسلام القذافي إلى المنافسة على رئاسة البلاد
تساقط غزير للثلوج في مناطق مختلفة والارصاد الجوّية تحذر المواطنين
متظاهرون يحاولون إسقاط الحواجز الاسمنتية أمام المنطقة الخضراء وأمن الحشد الشعبي يحاول منعهم
توافد الفلسطينيين للمشاركة بصلاة الجمعة وقوات الاحتلال تعرقل وصول المصلين من الضفة
عشائر العراق تحذر أمريكا من أي محاولة لاستفزاز العراقيين وتقول إن مفوضيّة الانتخابات مُستغلة
توقيع إتفاقية بين ابو ظبي وباريس لشراء 80 طائرة رافال
مجلس الشيوخ الأمريكي يقر مشروع قانون يحول دون إغلاق الحكومة
12 شهيدًا في هجوم لتنظيم داعش على قرية خضرجيجة التابعة لقضاء مخمور
المواطنون العراقيون يستعدون للمشاركة في "جمعة الصمود" بالعاصمة بغداد
الرئيس سعيّد يغيّر تاريخ عيد الثورة من 14 كانون الثاني الى 17 كانون الاول من كل عام
بايدن: مكافحة كورونا يجب ألا تكون سببا للانقسامات السياسية
زلزال بقوة 5.4 درجة يضرب جزيرة هونشو وسط البلاد
الرئيس جو بايدن وزوجته جيل يشاركان في الحفل الوطني لإضاءة شجرة عيد الميلاد
إستشهاد شاب فلسطيني وجرح آخر برصاص شرطة الاحتلال في أم الفحم
حديث عن إمكانية توقف التدريس في المجر لاجبار المعلمين على أخد لقاح كورونا
إغلاق الحدود ينذر بخسائر فادحة في قطاع السياحة
اعتراضات وإشكال خلال اعلان النقيب فوز لائحته في انتخابات نقابة المحررين
اللجنة العلمية تؤكد عدم تسجيل إصابات بمتحور اوميكرون ودعوات إلى الالتزام بالإجراءات
غارات لطيران قوى التحالف على مصانع أحذية في صنعاء وتدميرها كليًا
احتفالات شعبية في مدينة سبها بعد عودة سيف الإسلام القذافي الى السباق الانتخابي
عصابة تقتحم سجنا باستخدام سيارات مفخخة وتهرب 9 سجناء
تشديد الاجراءات الوقائية في كل المعابر الحدودية لمواجهة كورونا
عدم التزام باجراءات كوورنا من قبل المواطنين والسلطات تدعو إلى التشدد
عرس جماعي في صنعاء لأكثر من 3000 مواطن تحت رعاية الهيئة العامة للزكاة
الملك يلتقي أصحاب شركات ناشئة لتعزيز مكانة المملكة في الابتكار
يمني من ذمار يحوّل أسطوانة غاز إلى أخرى تعمل على الديزل
مزارعو البن في ذمار يحاولون النهوض بقطاعهم رغم حرب التحالف السعودي
السفارة البحرينية في لندن تلقي النفايات على الرصيف العام
التعرف على ديناصور مدرع كان يرهب الخصوم قبل ملايين السنين