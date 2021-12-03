أردوغان يقبل استقالة وزير المالية التركي على خلفية انهيار الليرة ويعين خلفا له

قبل الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، استقالة وزير المالية والخزانة، لطفي علوان، على خلفية انهيار العملة الوطنية، وأمر بتعيين نور الدين نباتي خلفا له.

ونشرت الجريدة الرسمية التركية، مساء الأربعاء، مرسوما صادرا عن أردوغان ينص على قبول استقالة علوان وتعيين نباتي وزيرا جديدا للمالية والخزانة.

وكان علوان قد تولى منصب وزير المالية والخزانة منذ نوفمبر 2020، حينما عين خلفا لرجل الأعمال وصهر أردوغان، بيرات ألبيراق.

وتأتي استقالة علوان على خلفية هبوط قياسي مستمر للعملة الوطنية، حيث انخفضت بأكثر من 45%، ومنذ أواخر أغسطس تراجعت من مستوى 8.5 ليرة مقابل الدولار الأمريكي إلى أكثر من 13.7 ليرة مقابل الدولار.

وخفض البنك المركزي سعر الفائدة 400 نقطة أساس منذ سبتمبر 2021 على الرغم من وصول معدل التضخم السنوي إلى 20% تقريبا.

المصدر: وكالات