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شركة الكهرباء تطالب السياسيين والمتمكنين اقتصاديا بديونهم لها عن الـ20 سنة الماضية

طالب رئيس إدارة شركة امدادات الطاقة الكهربائية في أفغانستان "بريشنا" مولوي عبد الرحمن رحماني "جميع السياسيين والصناعيين والمتمكنين اقتصاديا" بسداد ديونهم للشركة على مدار الـ20 عاما الماضية خلال شهر واحد.
رمز الخبر: ۶۱۲۱۱
تأريخ النشر: 01 December 2021

وفقا لما أفادته تابناك_أكد رحماني أنه "إذا لم يسدد المدينون للشركة ديونهم خلال هذه الفترة، فسيتم إحالة قضاياهم إلى القضاء".

من جهته قال المتحدث باسم الشركة، حكمة الله نورزي إن الشركة مدينة بنحو 26 مليار أفغاني لدول توريد الكهرباء، سيتم سداد جزء منها قريبا.

وتتصاعد مخاوف من أنه إذا لم تسدد بريشنا ديونها للدول المجاورة، فقد تقطع هذه الدول صادراتها من الكهرباء إلى أفغانستان.

ويقول مسؤولو بريشنا إنهم يجرون محادثات مع الدول المجاورة، بما في ذلك إيران والصين، لتأمين بالكهرباء "الرخيصة والمستدامة" للمواطنين.

ولم تحل مشكلة الكهرباء في أفغانستان خلال الـ20 عاما الماضية، ويعبر المواطنون باستمرار عن سخطهم لانقطاع التيار الكهربائي خلال معظم فترات النهار والليل، ويدعون الحكومة لاتخاذ إجراءات جادة في هذا الصدد.

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