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إعادة إلزامية وضع الكمامات في المتاجر ووسائل النقل العامة

بات ارتداء الكمامات إلزاميا في المتاجر ووسائل النقل العام في إنكلترا اعتباراً من اليوم الثلاثاء.
رمز الخبر: ۶۱۱۴۴
تأريخ النشر: 30 November 2021

وفقا لما أفادته تابناك_يأتي ذلك كجزء من قيود فيروس كورونا الأكثر تشديداً التي يتم فرضها استجابة لاكتشاف بريطانيا حالتي إصابة بمتحور أوميكرون الجديد.

وقال وزير الصحة البريطاني، ساجد جاويد الأحد، خلال إعلانه القرار، إن شرط إجراء اختبارات PCR الإجبارية التي يجب أن يتخذها جميع الوافدين إلى المملكة المتحدة في الخارج سيتم تطبيقه "في أقرب وقت ممكن".

وأكد الوزير أنه يتوقع رفع جميع الإجراءات الجديدة، التي يتم إدخالها، لمنح العلماء مزيدًا من الوقت لتحليل معدلات العدوى ومقاومة اللقاح لأوميكرون، على أن يتم رفعها مرة أخرى "في غضون أسابيع".

إلى ذلك، طلبت وزارة التعليم البريطانية من طلاب المدارس الثانوية ارتداء أقنعة في المناطق العامة - حيث تم تحديد الحالة الثالثة في المملكة المتحدة لمتغير أوميكرون الجديد.

ويجب على التلاميذ أو الطلاب (في السنة 7 أو أعلى) الاستمرار في ارتداء أغطية الوجه في وسائل النقل المدرسية العامة والمخصصة، ما لم يتم إعفاؤهم.

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