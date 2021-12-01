النص الأصلي
صفحه نخست » السیاسة
۴۸مشاهدات
‍ پ

الحية يدعو البرلمانات العربية والإسلامية إلى الضغط على حكوماتها لمنع التطبيع

دعا رئيس مكتب العلاقات العربية والإسلامية في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" خليل الحية، البرلمانات العربية والإسلامية، إلى "الضغط على حكوماتها؛ للحيلولة دون تسلل التطبيع إلى بلادنا، والوصول إلى سن قرارات وقوانين تمنع التطبيع وتجرمه".
رمز الخبر: ۶۱۱۲۸
تأريخ النشر: 30 November 2021

وفقا لما أفادته تابناك_قال خلال مؤتمر "برلمانيون لأجل القدس" اليوم الثلاثاء، إن "القانون البريطاني الظالم باعتبار حركة حماس منظمة إرهابية؛ ليس استهدافًا لحماس فقط، بل هو عدوان على شعبنا بالكامل لقهره، ولعزل المقاومة المشروعة ضد هذا الاحتلال".

ودعا الحية البرلمانات إلى التصدي لمخططات الاحتلال في القدس والأقصى المتمثلة في التهجير والتهويد، مشيرًا إلى أن "الاحتلال وضع مؤخرًا برنامج زيارة الأقصى في مدارسه، وهذا يعني أن مئات الآلاف سيدنسون الأقصى كل يوم".

وطالب بـ"العمل الدؤوب لإسناد القدس والأقصى، وبكل أشكال الدعم المادي والمعنوي، وحماية المقدسيين من حملات التهجير القسري التي تحدث في الشيخ جراح وبطن الهوى وغيرهما".

واكد أن التطبيع خنجر مسموم في خاصرة القضية الفلسطينية، وأن بعض الحكومات العربية تمد له ترياق الحياة.

ولفت الحية إلى أن "نحو خمسة آلاف أسير فلسطيني، بينهم 10 نواب في المجلس التشريعي، يقبعون في سجون الاحتلال، داعيًا البرلمانات العربية والإسلامية إلى نصرة الأسرى".

ودعا أيضاً إلى "مواجهة كل المحاولات الرامية إلى إسقاط حق العودة؛ إما بالتذويب أو التوطين"، مؤكدًا "رفض حركة حماس لكل الخيارات والمشاريع التي تسعى إلى إسقاط حق العودة".

وأشار إلى أن "غزة المحاصرة دفعت ثمن معركة سيف القدس، وحمت القضية مع شعبنا بالكامل"، مشدداً على أن "حصار غزة لن يثني أهلها عن مقاومة الاحتلال".

وطالب الحية البرلمانات العربية والإسلامية، بمد يد العون لغزة، والعمل على فك الحصار عنها بالقانون والفعل، داعيًا البرلمانيين إلى زيارتها، ومشاهدة حجم الدمار الذي سببه الاحتلال في القطاع.

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
ميقاتي: لإبعاد الحكومة عن كل ما لا شأن لها به
وزير الصحة: اليمن واحدة بين ستين دولة تتوفى فيها نصف الأمهات خلال الولادة
المفوضية الاوروبية تحذّر من خطر "أوميكرون" وتطالب بتعزيز الإجراءات الوقائيّة
أبناء البيضاء يعتزون بوقوفهم ضد التحالف السعودي خلال زيارتهم لصنعاء
ارتفاع حصيلة ضحايا العاصفة في إسطنبول إلى 5 قتلى و63 جريحا
إصابة طفل بجروح بليغة بمديرية الجراحي بقصف ميليشيا التحالف السعودي على المدنيين
الحكومة التونسية تستعد لمواجهة الموجة الجديدة من فيروس كورونا
ولاة عدد من المحافظات يؤدون اليمين أمام الرئيس سعيد
المرشحون المستقلون لنقابة المحررين: ترشحنا جاء لفرض عملية إنتخابية ديمقراطية
"سوناطراك" تعلن فتح تحقيق حول حادث مصفاة سكيكدة
رصد ثاني إصابة بمتحوّر "أوميكرون" من فيروس كورونا وإجراءات حكومية صارمة
القيادي فى الجبهة الشعبية جميل مزهر: العودة للإتفاق النووي انتصار للسياسةالايرانية
رئيسة الحكومة تبحث مع رئيسة مكتب البنك الأوروبي لإعادة الاعمار سبل التعاون المالي والمساندة
السلطات الصحية ترصد أول إصابة بمتحور "أوميكرون" لمواطن قادم من شمال إفريقيا
لافروف يصف تصريحات ستولتنبيرغ بالمتهورة ويعلق على إمكانية فرض عقوبات على كييف
كتائب حزب الله: الكاظمي لم يكن موجوداً في المنزل عند حدوث "الانفجار المفبرك" ونحذّر من المساس بحياة الضباط المكلفين بالتحقيق
تشييع فصائلي وحكومي وشعبي حاشد لجثمان القيادي صيام
استشهاد وجرح ستة مواطنين أفارقة بقصف قوى التحالف السعودي على صعدة
مجلس الوزراء يؤكد على صلاحية الحكومة الاتحادية حصراً بتنفيذ قرار حماية المنتج الوطني
إحياءات في يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني وتأكيد على التمسك بالدولة وعاصمتها القدس
بايدن: المتحور "أوميكرون" مدعاة للقلق وليس للذعر
السيسي يؤكد أهمية منتدى التعاون الصيني الإفريقي في تعزيز التضامن المشترك لمواجهة آثار كورونا
الإفراج عن 31 أسيرا من أبناء مديريات محافظة البيضاء المحررة
وزير الخارجية يبحث ونظيره الاماراتي في القضايا السياسية بين البلدين
وزير الخارجية الايراني: سنواصل تطوير العلاقات مع الجوار
امیر عبداللهیان: جادون في مفاوضات فيينا للوصول الى اتفاق جيد
حركة الجهاد الاسلامي تشيد بموقف الوفد الإيراني خلال اجتماع الاتحاد البرلماني الدولي
الرئيس عون عرض مع عباس العلاقات اللبنانية - الفلسطينية
تكريم الطبيب اللبناني كامل مهنا لنضاله المستمر لأجل فلسطين
وقفة تضامنية في معتقل الخيام رفضاً لما يتعرض له الأسرى في سجون الإحتلال