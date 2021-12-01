مفوضية الانتخابات تعلن النتائج النهائية للانتخابات النيابية مع تغيير بواقع خمسة مقاعد فقط

أعلنت المفوضية العليا للانتخابات في العراق، اليوم الثلاثاء، النتائج النهائية للانتخابات النيابية، كاشفة عن تغيير بواقع خمسة مقاعد فقط عن نتائج الانتخابات الأولية.

وفقا لما أفادته تابناك_أوضحت المفوضية خلال مؤتمر صحفي أن نسبة المصوتين في الانتخابات بلغت 44 في المئة من العدد الكلي للناخبين، مضيفة أن هذا الإعلان نهائي بعد استكمال البتّ في الطعون والشكاوى التي قدمت بحق بعض مراكز الاقتراع.

وأكدت المفوضية أن دراسة الطعون أحدثت تغييرا بواقع خمسة مقاعد فقط عن نتائج الانتخابات الأولية التي أعلنتها المفوضية سابقا، حيث توزعت المقاعد الخمسة بين محافظات بغداد ونينوى وكركوك والبصرة وأربيل.

وبذلك يكون الشكل النهائي للبرلمان المقبل قد اتضحت معالمه بعد انتخاب 329 نائبا هم العدد الكلي لأعضاء مجلس النواب العراقي.

وحافظت الكتلة الصدرية بزعامة السيد مقتدى الصدر على المرتبة الأولى، فيما جاء حزب تقدم بزعامة محمد الحلبوسي ثانيا، وائتلاف دولة القانون ثالثا.