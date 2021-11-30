النص الأصلي
صفحه نخست » السیاسة
۵۰مشاهدات
‍ پ

الرئيس عون عرض مع عباس العلاقات اللبنانية - الفلسطينية

استقبل الرئيس اللبناني ​ميشال عون​، في جناحه في فندق "شيراتون" في العاصمة الدوحة اليوم الاثنين، الرئيس الفلسطيني ​محمود عباس​.
رمز الخبر: ۶۱۰۸۹
تأريخ النشر: 30 November 2021

وفقا لما أفادته تابناك_استعرض عون مع عباس جولة افق تناولت التطورات الاخيرة في فلسطين في ضوء الاحداث التي تشهدها الاراضي الفلسطينية من اعتداءات اسرائيلية متواصلة.

وتناول البحث ايضا العلاقات اللبنانية - الفلسطينية، حيث اعرب الرئيس عباس عن تقديره العالي للتضحيات التي يقدمها الشعب اللبناني في سبيل القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني منذ 73 سنة.

وقال عباس ان "الفلسطينيين لن ينسوا مواقف لبنان، ولا سيما موقف الرئيس عون في الامم المتحدة وفي القمم العربية، حيث لم تغب القضية الفلسطينية عن كلماته في كل المناسبات".

وشرح الرئيس عباس للرئيس عون المراحل التي قطعها تطور القضية الفلسطينية ومواقف الدول منها، كما تناول البحث وضع الفلسطينيين في لبنان والتنسيق القائم مع الدولة اللبنانية بشأنهم.

واعرب الرئيس عون عن أمله في ان "تجد القضية الفلسطينية طريقها الى حل قريب بعد سنوات من الوعود، فيتحقق اذ ذاك الحل العادل والشامل والدائم الذي يحفظ الامن والاستقرار في منطقة الشرق الاوسط".

وبعد اللقاء، قال الرئيس عباس: "التقيت فخامة الرئيس ميشال عون وعرضت معه الوضع اللبناني والفلسطيني. وانا اعتز بعلاقاتي بفخامة الرئيس منذ ما قبل انتخابه وحتى يومنا هذا، وتحدثنا عن همومنا المشتركة اللبنانية والفلسطينية وهي واحدة، وندعو ان يحمي الله لبنان وفلسطين".

وضم الوفد المرافق للرئيس عباس كلا من: امين سر اللجنة المركزية لحركة "فتح" رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم الفريق جبريل الرجوب، رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية الوزير حسين الشيخ، رئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، المستشاران مصطفى ابو الرب ومجدي الخالدي، وياسر عباس، والسفير الفلسطيني في قطر منير غنام.

وحضر عن الجانب اللبناني: وزير الطاقة والمياه وليد فياض، سفيرة لبنان في قطر السيدة فرح بري، المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم، والمستشارون: الوزير السابق بيار رفول ورفيق شلالا واسامة خشاب.

 

         

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
الملك يستعرض مع الحجرف قضايا ومواضيع متعلقة بالشأن الخليجي
رئيس الجمهورية ووزيرة البيئة يبحثان جهود تحقيق بيئة سليمة لجميع المواطنين
سعيّد يشرف على اجتماع لمتابعة الوضع الاقتصادي والمالي في البلاد
برنامج الأمم المتحدة المعني بالإيدز يتوقع ملايين الوفيات إذا ظل انعدام المساواة قائمًا
رئيس مجلس السيادة يتفقد منطقة الفشقة على الحدود السودانية الاثيوبية
الأمم المتحدة منتقدةً "عزل" دول جنوب أفريقيا بسبب "أوميكرون": لا تجب معاقبتهم
رئيس اركان الجيش يزور قيادة عمليات نينوى
لأكثر من شهرين .. استمرار تدفق الحمم من بركان لابالما بعد تشكل فوهة جديدة
ظهور جمهورية جديدة في العالم وأول رئيس لها امرأة.. باربادوس تتحرر من سلطة التاج البريطاني
السيسي يستقبل رؤساء شركة داسو الفرنسية وهانوا الكورية الجنوبية
منظمة الصحة العالمية: "أوميكرون" يحتاج إلى اتفاق عالمي لمكافحة الأوبئة
الحشد الشعبي والجيش يطلقان عملية واسعة لتفتيش ضفتي نهر الوند في ديالى
وزير الخارجية يبحث ونظيره الاماراتي في القضايا السياسية بين البلدين
حملة إلكترونية للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين والأردنيين بالسعودية
حركة الجهاد الاسلامي تشيد بموقف الوفد الإيراني خلال اجتماع الاتحاد البرلماني الدولي
مليونية 30 نوفمبر .. لجان المقاومة في الخرطوم تدعو إلى مظاهرات حاشدة يوم غد الثلاثاء
تشييع فصائلي وحكومي وشعبي حاشد لجثمان القيادي صيام
استشهاد وجرح ستة مواطنين أفارقة بقصف قوى التحالف السعودي على صعدة
تضامناً مع فلسطين ورفضاً لزيارة غانتس.. 27 مدينة مغربية تعتزم الاحتجاج
لجنة الامن القومي: التهديدات ضد ايران ليست واقعية وأي استهداف لطهران سيكون له رد
توقيع عقد إقامة وتشغيل مشروع "الدوحة وينتر وندرلاند" للألعاب الترفيهية والرياضات البحرية
إضراب شامل في مؤسسات ومرافق وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" في المناطق الخمس
اجتماع ثلاثي غير رسمي بين إيران وروسيا والصين في فيينا
باقري: دخلنا مفاوضات فيينا بارادة جادة لالغاء الحظر الظالم وغير القانوني
من هم اعضاء الفريق الايراني المشارك في مفاوضات الغاء الحظر بفيينا ؟
إيران تعتزم تطوير العلاقات الشاملة مع باكستان
منظمة الصحة العالمية: النظام الحالي لا يشجع الدول على تحذير غيرها من التهديدات
تمديد الحجر الصحي للمسافرين الدوليين لـ 7 ايام تفاديا لدخول متحور كورونا الجديد
خمسة جرحى مدنيين بينهم طفل بغارة على مديرية قعطبة بمحافظة الضالع
ولي عهد بريطانيا يصل البلاد لحضور مراسم تخليها عن العرش البريطاني