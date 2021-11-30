الرئيس عون عرض مع عباس العلاقات اللبنانية - الفلسطينية

استقبل الرئيس اللبناني ​ميشال عون​، في جناحه في فندق "شيراتون" في العاصمة الدوحة اليوم الاثنين، الرئيس الفلسطيني ​محمود عباس​.

وفقا لما أفادته تابناك_استعرض عون مع عباس جولة افق تناولت التطورات الاخيرة في فلسطين في ضوء الاحداث التي تشهدها الاراضي الفلسطينية من اعتداءات اسرائيلية متواصلة.

وتناول البحث ايضا العلاقات اللبنانية - الفلسطينية، حيث اعرب الرئيس عباس عن تقديره العالي للتضحيات التي يقدمها الشعب اللبناني في سبيل القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني منذ 73 سنة.

وقال عباس ان "الفلسطينيين لن ينسوا مواقف لبنان، ولا سيما موقف الرئيس عون في الامم المتحدة وفي القمم العربية، حيث لم تغب القضية الفلسطينية عن كلماته في كل المناسبات".

وشرح الرئيس عباس للرئيس عون المراحل التي قطعها تطور القضية الفلسطينية ومواقف الدول منها، كما تناول البحث وضع الفلسطينيين في لبنان والتنسيق القائم مع الدولة اللبنانية بشأنهم.

واعرب الرئيس عون عن أمله في ان "تجد القضية الفلسطينية طريقها الى حل قريب بعد سنوات من الوعود، فيتحقق اذ ذاك الحل العادل والشامل والدائم الذي يحفظ الامن والاستقرار في منطقة الشرق الاوسط".

وبعد اللقاء، قال الرئيس عباس: "التقيت فخامة الرئيس ميشال عون وعرضت معه الوضع اللبناني والفلسطيني. وانا اعتز بعلاقاتي بفخامة الرئيس منذ ما قبل انتخابه وحتى يومنا هذا، وتحدثنا عن همومنا المشتركة اللبنانية والفلسطينية وهي واحدة، وندعو ان يحمي الله لبنان وفلسطين".

وضم الوفد المرافق للرئيس عباس كلا من: امين سر اللجنة المركزية لحركة "فتح" رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم الفريق جبريل الرجوب، رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية الوزير حسين الشيخ، رئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، المستشاران مصطفى ابو الرب ومجدي الخالدي، وياسر عباس، والسفير الفلسطيني في قطر منير غنام.

وحضر عن الجانب اللبناني: وزير الطاقة والمياه وليد فياض، سفيرة لبنان في قطر السيدة فرح بري، المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم، والمستشارون: الوزير السابق بيار رفول ورفيق شلالا واسامة خشاب.