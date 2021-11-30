النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۵۷مشاهدات
‍ پ

إضراب شامل في مؤسسات ومرافق وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" في المناطق الخمس

عمّ صباح اليوم الاثنين، إضرابٌ شاملٌ مؤسسات ومرافق وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" في المناطق الخمس، احتجاجًا على عدم تلبية إدارتها لمطالب العاملين.
رمز الخبر: ۶۱۰۴۲
تأريخ النشر: 29 November 2021

وفقا لما أفادته تابناك_عمّ الإضراب الشامل صباح اليوم الإثنين، كافة مرافق وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".

وأُغلقت المدارس والعيادات والمؤسسات والمرافق المختلفة التابعة للأونروا بغزة والضفة ومناطق عملها الأخرى خارج فلسطين أبوابها التزامًا بالإضراب المعلن بعد فشل التوصل لاتفاق مساء أمس حول القضايا الخلافية.

وأفادت رئاسة المؤتمر العام لاتحادات العاملين في الوكالة الأممية، بأن الإضراب التحذيري هو ليوم واحد، مشيرةً إلى أنه يشمل مناطق العمليات وكافة الموظفين، على أن يشرعوا بإضراب مفتوح يوم الخميس المقبل.

ويأتي الإضراب عقب انتهاء مدة نزاع العمل، وردًا على ما وصفته بـ"تعنت" إدارة "أونروا" في الاستجابة لمطالب العاملين.

وكانت رئاسة المؤتمر العام لاتحادات العاملين بأونروا بالمناطق الخمس أعلنت أن إضراب اليوم ما زال قائمًا لكافة العاملين بجميع مناطق العمليات.

وقالت رئاسة المؤتمر العام في المناطق الخمس (الضفة الغربية، الأردن، غزة، لبنان، سوريا، الرئاسة العامة (عمان)، الرئاسة العامة (غزة) إنها تؤكد على إضراب اليوم.

وذكرت أنه "بناءً على الرد الذي وصل من رئيس هيئة الموظفين، عقد رؤساء الاتحادات اجتماعا انتهى قبل قليل.

كما وجّهت رئاسة المؤتمر الشكر لرئيس دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير أحمد أبو هولي والمهندس رفيق خرفان على جهودهما في تقريب وجهات النظر مع إدارة الوكالة عبر الرسالة التي قاما بتوجيهها، لافتةً إلى أنها تحمل مؤشرات إيجابية لكنها بحاجة لتعديلات.

وأوضحت أن التعديلات تتمثل بأن تكون العلاوة السنوية بأثر رجعي غير مشروطة، إضافةً إلى أن الإجازة الاستثنائية بوجود ضمانات من الدول المضيفة لا مانع من إلغائها.

ولفتت إلى أن التوظيف يعد تقدمًا إيجابيًا لكنه بحاجة لتحديد مدة زمنية لا تزيد عن 3 شهور بحيث يتم تنفيذ قرارات مؤتمر بيروت.

 

         

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
وزير الخارجية يبحث ونظيره الاماراتي في القضايا السياسية بين البلدين
حملة إلكترونية للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين والأردنيين بالسعودية
حركة الجهاد الاسلامي تشيد بموقف الوفد الإيراني خلال اجتماع الاتحاد البرلماني الدولي
وزير الخارجية الايراني: سنواصل تطوير العلاقات مع الجوار
خطيب زاده: الفريق المفاوض الإيراني يركز علی رفع العقوبات
مساعد الخارجية الايرانية: مفاوضات اليوم الاول في فيينا كانت بناءة
الرئيس الايراني: مفاوضات فيينا يجب ان تؤدي الى الغاء الحظر
امیر عبداللهیان: جادون في مفاوضات فيينا للوصول الى اتفاق جيد
فلول المنافقين يحتجّون عى الجهود الهادفة لرفع الحظر الامريكي عن الشعب الايراني
إحياءات في يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني وتأكيد على التمسك بالدولة وعاصمتها القدس
الرئيس عون عرض مع عباس العلاقات اللبنانية - الفلسطينية
المكتب السياسي لحركة أمل: لا اساس للحديث عن مقايضات في الشأن القضائي
لبنان يتسلم الدفعة الثانية من الهبة الصينية لمواجهة تداعيات كورونا
عاصفة قوية تضرب غرب تركيا وتتسبب في سقوط ضحايا وأضرار
حزب الله يباشر بتوزيع المازوت الإيراني المخصص للتدفئة في البقاع
مليونية 30 نوفمبر .. لجان المقاومة في الخرطوم تدعو إلى مظاهرات حاشدة يوم غد الثلاثاء
تشييع فصائلي وحكومي وشعبي حاشد لجثمان القيادي صيام
استشهاد وجرح ستة مواطنين أفارقة بقصف قوى التحالف السعودي على صعدة
تضامناً مع فلسطين ورفضاً لزيارة غانتس.. 27 مدينة مغربية تعتزم الاحتجاج
لجنة الامن القومي: التهديدات ضد ايران ليست واقعية وأي استهداف لطهران سيكون له رد
توقيع عقد إقامة وتشغيل مشروع "الدوحة وينتر وندرلاند" للألعاب الترفيهية والرياضات البحرية
باقري: دخلنا مفاوضات فيينا بارادة جادة لالغاء الحظر الظالم وغير القانوني
من هم اعضاء الفريق الايراني المشارك في مفاوضات الغاء الحظر بفيينا ؟
اجتماع ثلاثي غير رسمي بين إيران وروسيا والصين في فيينا
إيران تعتزم تطوير العلاقات الشاملة مع باكستان
مطلب إيران الحصول على ضمانات صريحة خلال المفاوضات أمر منطقي
وزير الصناعة الايراني يؤكد على تعزيز العلاقات الاقتصادية مع سوريا
تعزيز العلاقات بين طهران وأنقرة يخدم السلام والاستقرار في المنطقة
بريطانيا و"إسرائيل": سنعمل ليلا ونهارا لمنع تحول إيران لقوة نووية
خمسة جرحى مدنيين بينهم طفل بغارة على مديرية قعطبة بمحافظة الضالع