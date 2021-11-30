إضراب شامل في مؤسسات ومرافق وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" في المناطق الخمس

عمّ صباح اليوم الاثنين، إضرابٌ شاملٌ مؤسسات ومرافق وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" في المناطق الخمس، احتجاجًا على عدم تلبية إدارتها لمطالب العاملين.

وفقا لما أفادته تابناك_عمّ الإضراب الشامل صباح اليوم الإثنين، كافة مرافق وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".

وأُغلقت المدارس والعيادات والمؤسسات والمرافق المختلفة التابعة للأونروا بغزة والضفة ومناطق عملها الأخرى خارج فلسطين أبوابها التزامًا بالإضراب المعلن بعد فشل التوصل لاتفاق مساء أمس حول القضايا الخلافية.

وأفادت رئاسة المؤتمر العام لاتحادات العاملين في الوكالة الأممية، بأن الإضراب التحذيري هو ليوم واحد، مشيرةً إلى أنه يشمل مناطق العمليات وكافة الموظفين، على أن يشرعوا بإضراب مفتوح يوم الخميس المقبل.

ويأتي الإضراب عقب انتهاء مدة نزاع العمل، وردًا على ما وصفته بـ"تعنت" إدارة "أونروا" في الاستجابة لمطالب العاملين.

وكانت رئاسة المؤتمر العام لاتحادات العاملين بأونروا بالمناطق الخمس أعلنت أن إضراب اليوم ما زال قائمًا لكافة العاملين بجميع مناطق العمليات.

وقالت رئاسة المؤتمر العام في المناطق الخمس (الضفة الغربية، الأردن، غزة، لبنان، سوريا، الرئاسة العامة (عمان)، الرئاسة العامة (غزة) إنها تؤكد على إضراب اليوم.

وذكرت أنه "بناءً على الرد الذي وصل من رئيس هيئة الموظفين، عقد رؤساء الاتحادات اجتماعا انتهى قبل قليل.

كما وجّهت رئاسة المؤتمر الشكر لرئيس دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير أحمد أبو هولي والمهندس رفيق خرفان على جهودهما في تقريب وجهات النظر مع إدارة الوكالة عبر الرسالة التي قاما بتوجيهها، لافتةً إلى أنها تحمل مؤشرات إيجابية لكنها بحاجة لتعديلات.

وأوضحت أن التعديلات تتمثل بأن تكون العلاوة السنوية بأثر رجعي غير مشروطة، إضافةً إلى أن الإجازة الاستثنائية بوجود ضمانات من الدول المضيفة لا مانع من إلغائها.

ولفتت إلى أن التوظيف يعد تقدمًا إيجابيًا لكنه بحاجة لتحديد مدة زمنية لا تزيد عن 3 شهور بحيث يتم تنفيذ قرارات مؤتمر بيروت.