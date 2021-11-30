محمد بن زايد ورئيس لاتفيا يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية

استقبل ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان، رئيس جمهورية لاتفيا إغليس ليفتس، في معرض إكسبو 2020 دبي.

وفقا لما أفادته تابناك_في مستهل حديثه هنأ بن زايد ليفتس، بمناسبة اليوم الوطني لجمهورية لاتفيا الذي احتفلت به قبل أيام، وتمنياته للبلد الصديق مزيداً من التطور، وللعلاقات بين البلدين التنمية والتقدم الذي يخدم مصالحهما المتبادلة.

وبحث بن زايد والرئيس ليفتس، علاقات الصداقة ومسارات التعاون بين البلدين، وإمكانات تنميتها في مختلف الجوانب، خاصة الاستثمارية والاقتصادية والتجارية بما يحقق مصالحهما المشتركة.

وتبادلا وجهات النظر في عدد من القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية التي تهم البلدين.

كما تناول اللقاء رسالة معرض "إكسبو 2020 دبي" الذي يعدّ منصة لتعزيز التعاون الدولي والاحتفاء بإبداعات العقول، والاطلاع على أبرز الحلول والمنتجات والتقنيات التي ستسهم في رسم ملامح مستقبل البشرية، والتعريف بثقافات الشعوب وموروثاتها وحضاراتها، التي تعزز أهداف المعرض في التواصل والتلاقي وبناء جسور التعاون بين الشعوب.