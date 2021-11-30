النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۵۹مشاهدات
‍ پ

وزير الصناعة الايراني يؤكد على تعزيز العلاقات الاقتصادية مع سوريا

واشار الى ان سوريا تشهد الان عملية اعادة اعمار وقال: انه بالامكان توظيف استثمارات جيدة بهذا المجال في سوريا.
رمز الخبر: ۶۱۰۲۳
تأريخ النشر: 29 November 2021

اكد وزير الصناعة والمناجم والتجارة الايراني رضا فاطمي امين على تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الجمهورية الاسلامية الايرانية وسوريا.

وقال فاطمي امين في تصريح له الاحد قبيل توجهه الى سوريا على راس وفد اقتصادي رفيع المستوى: ان لايران اواصر ثقافية واجتماعية عميقة مع سوريا الا ان العلاقات في المجال الاقتصادي ضعيفة ولا بد من الرقي بها.

واضاف: ان لنا في سوريا خطوط لانتاج الادوات المنزلية والسيارات حيث يمكن تفعيلها.

واشار الى ان سوريا تشهد الان عملية اعادة اعمار وقال: انه بالامكان توظيف استثمارات جيدة بهذا المجال في سوريا.

واضاف: ان سوريا على اعتاب العودة للجامعة العربية ولو تمكنا من تدشين صناعات تجميع فيها فبالامكان الاستفادة من التجارة الحرة بين الدول العربية لتوسيع صادراتنا لتشمل مصر والاردن ايضا.

ومن ضمن برامج زيارة وزير الصناعة والمناجم والتجارة الايراني افتتاح المعرض الايراني الخاص في دمشق وعقد اجتماع اللجنة الصناعية والتجارية الايرانية السورية المشتركة.

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
وزير الخارجية يبحث ونظيره الاماراتي في القضايا السياسية بين البلدين
حملة إلكترونية للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين والأردنيين بالسعودية
حركة الجهاد الاسلامي تشيد بموقف الوفد الإيراني خلال اجتماع الاتحاد البرلماني الدولي
وزير الخارجية الايراني: سنواصل تطوير العلاقات مع الجوار
خطيب زاده: الفريق المفاوض الإيراني يركز علی رفع العقوبات
مساعد الخارجية الايرانية: مفاوضات اليوم الاول في فيينا كانت بناءة
الرئيس الايراني: مفاوضات فيينا يجب ان تؤدي الى الغاء الحظر
امیر عبداللهیان: جادون في مفاوضات فيينا للوصول الى اتفاق جيد
فلول المنافقين يحتجّون عى الجهود الهادفة لرفع الحظر الامريكي عن الشعب الايراني
إحياءات في يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني وتأكيد على التمسك بالدولة وعاصمتها القدس
الرئيس عون عرض مع عباس العلاقات اللبنانية - الفلسطينية
المكتب السياسي لحركة أمل: لا اساس للحديث عن مقايضات في الشأن القضائي
لبنان يتسلم الدفعة الثانية من الهبة الصينية لمواجهة تداعيات كورونا
عاصفة قوية تضرب غرب تركيا وتتسبب في سقوط ضحايا وأضرار
حزب الله يباشر بتوزيع المازوت الإيراني المخصص للتدفئة في البقاع
مليونية 30 نوفمبر .. لجان المقاومة في الخرطوم تدعو إلى مظاهرات حاشدة يوم غد الثلاثاء
تشييع فصائلي وحكومي وشعبي حاشد لجثمان القيادي صيام
استشهاد وجرح ستة مواطنين أفارقة بقصف قوى التحالف السعودي على صعدة
لجنة الامن القومي: التهديدات ضد ايران ليست واقعية وأي استهداف لطهران سيكون له رد
تضامناً مع فلسطين ورفضاً لزيارة غانتس.. 27 مدينة مغربية تعتزم الاحتجاج
توقيع عقد إقامة وتشغيل مشروع "الدوحة وينتر وندرلاند" للألعاب الترفيهية والرياضات البحرية
باقري: دخلنا مفاوضات فيينا بارادة جادة لالغاء الحظر الظالم وغير القانوني
من هم اعضاء الفريق الايراني المشارك في مفاوضات الغاء الحظر بفيينا ؟
إيران تعتزم تطوير العلاقات الشاملة مع باكستان
اجتماع ثلاثي غير رسمي بين إيران وروسيا والصين في فيينا
مطلب إيران الحصول على ضمانات صريحة خلال المفاوضات أمر منطقي
وزير الصناعة الايراني يؤكد على تعزيز العلاقات الاقتصادية مع سوريا
تعزيز العلاقات بين طهران وأنقرة يخدم السلام والاستقرار في المنطقة
خمسة جرحى مدنيين بينهم طفل بغارة على مديرية قعطبة بمحافظة الضالع
إضراب شامل في مؤسسات ومرافق وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" في المناطق الخمس